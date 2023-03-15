Advertisement

منوعات

"برمشة عين"... هكذا تحوّل الى ملياردير

Lebanon 24
15-03-2023 | 00:06
A-
A+
Doc-P-1047420-638144573544396917.jpg
Doc-P-1047420-638144573544396917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فاز ألكسندر زيمسكوف، وهو عامل من مدينة نيجني نوفغورود، بالجائزة الكبرى في سحب العام الجديد ليانصيب "اللوتو الروسي"، وربح مليار روبل (حوالي 14 مليون دولار).

وقال مصدر في شركة "ستولوتو"، وهي من أكبر شركات توزيع بطاقات اليانصيب في روسيا: "علم ألكسندر زيمسكوف بفوزه، خلال مشاهدته مع زوجته لعملية السحب التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة. ومع ذلك، تقدم الرجل بطلب الجائزة في وقت لاحق - في الأيام الأولى كان الزوجان في دهشة ولم يصدقا ما حدث وبعد ذلك فكرا في كيفية التصرف بشكل أفضل. وفقط بعد شهرين تقريبا، في منتصف فبراير، زار العامل المحظوظ مركز استلام الجوائز لترتيب عملية استلام الجائزة وفقا لمتطلبات القانون".
Advertisement

وفقا للقانون، بعد خصم الضريبة، يستلم الفائز عادة 850 مليون و 100 ألف روبل خلال 180 يوما من تاريخ تقديم بطاقة اليانصيب الرابحة.

وفي مجال تعليقه قال زيمسكوف: "كان من الصعب جدا استيعاب الأمر فورا. انتظرنا عمدا فترة حتى تهدأ الضجة حول الموضوع. كان ذلك بمثابة حلم جميل تحقق وربحنا مبلغا خياليا فعلا. أنا إنسان بسيط اعتدت على كسب قوتي بجهدي ولكني برمشة عين تحولت إلى ملياردير. بعد تسديد كل القروض والديون سأشتري سيارة جديدة".(نوفوستي)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:45 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:16 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2023-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:00 | 2023-03-16
05:13 | 2023-03-16
03:00 | 2023-03-16
02:30 | 2023-03-16
00:12 | 2023-03-16
00:00 | 2023-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website