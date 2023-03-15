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رجل يأكل بالخطأ بيضة بقيمة أكثر من 10 آلاف دولار!

Lebanon 24
15-03-2023 | 12:00
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أكل شاب بريطاني بطريق الخطأ بيضة "كادبوري" كريمية قيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني، أي أكثر من 10 آلاف دولار أميركي.

بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا إندبندنت"البريطانية، فإن الشاب آدم ديفيس، تناول هدية عيد الفصح في شاحنته عندما شعر بالجوع.
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وكانت شركة كادبوري قد أطلقت مسابقة البيضة الكريمية Creme Egg من جديد بإخفاء 280 بيضة شوكولاتة نصفها أبيض ونصفها حليب في متاجر المملكة المتحدة، والزبائن الذين يشترون واحدة من هذه البيضات يفوزون بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وصرح ديفيس، أنه لم يلاحظ اختلافا في الطعم لأنه كان جائعا، ومعربًا عن عدم حزنه لما حصل له، مشيرًا في الوقت ذاته أنه سيكون سعيدا في حال فوزه بالجائزة.

وناشد الشركة لمنحه جائزة ترضية مع اعترافه أنه لم يكن على علم بمسابقة الشركة.
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