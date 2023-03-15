قبل شهر رمضان... عراقي يحرق دفتر ديون زبائنه بالكامل

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فاجأ صاحب بقالة من أهالي الموصل، شمالي العراق، زبائنه بحرق دفتر الديون الخاص بهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.ونشر الحقوقي وصاحب البقالة مؤيد الموزان -عبر حسابه في فيسبوك- صورتين له أثناء إحراقه دفتر الديون، وعلق عليها بأنه لن يطالب أي أحد بالأموال التي كان يدين بها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الذي يبدأ بعد نحو 10 أيام.وقال الموزان في تصريحات صحافية "نحن في أيام مفترجة نسعى فيها إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، وأنا في يدي أن أعفو عن ديون الزبائن وأسامحهم في المال قبل الشهر الكريم" مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن تنتشر الصورة بهذا الشكل على وسائل التواصل الاجتماعي.ولاقت مبادرة الموزان استحسانا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل، واعتبروها لفتة إنسانية لصاحب البقالة وشعوره بالمسؤولية خاصة وأن العراق يمر بفترة اقتصادية حرجة، مطالبين المقتدرين من التجار وأصحاب المحال بالاقتداء به.