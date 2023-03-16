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غش في مادة الاسمنت... ما علاقة السكر؟

Lebanon 24
16-03-2023 | 00:12
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قبضت قوات الدرك الجزائري على أحد المقاولين بتهمة غش مادة الإسمنت بخلطها بالسكر في أعمال البناء، وفق ما أفادت وسائل إعلام جزائرية.

وأعلنت وزارة التجارة بالجزائر، عن حجز كميات هامة من مادة السكر تورط صاحبها في خلطها بالإسمنت واستعمالها في مختلف أشغال البناء، موضحة في بلاغ، أنه في إطار التحقيقات المفتوحة حول تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع لا سيما المواد المدعمة، تولى أعوان الرقابة الاقتصادية بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، حجز 5 أطنان من مادة السكر داخل ورشة يتم خلطها مع مادة الخرسانة واستعمالها في مختلف أشغال البناء.
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وأضافت أن التحقيقات الأولية أثبتت أن هذا الأخير اقتنى أكثر من 10 أطنان من السكر، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى تاريخ اليوم.( تلفزيون نسمة)


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