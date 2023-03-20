لطلاب الجامعات.. هذه أفضل 7 سيارات

لتكون قادراً على عيش حياة جامعية كاملة وممتعة، تحتاج كطالب، أولا وقبل كل شيء، إلى حرية الحركة، وأسهل طريقة لتحقيق ذلك الحصول على سيارة، لأن امتلاكها يمنحك مرونة في السفر ويتيح لك المشاركة في الأنشطة الاجتماعية رغم أن اختيار المركبة المناسبة يمكن أن يمثل تحديا بالنسبة لك.

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فإذا كنت تبحث عن سيارة في فترة ارتيادك الجامعة، يجب أن تكون مستعدا لهذه العملية التي قد تستغرق الكثير من الوقت، على أن المجلة المتخصصة "فوكس تو موف" أعدت لائحة بما اعتبرته أفضل 7 سيارات للطلاب الجامعيين.



1- "هوندا فيت" Honda Fit فإذا كنت تبحث عن سيارة في فترة ارتيادك الجامعة، يجب أن تكون مستعدا لهذه العملية التي قد تستغرق الكثير من الوقت، على أن المجلة المتخصصة "فوكس تو موف" أعدت لائحة بما اعتبرته أفضل 7 سيارات للطلاب الجامعيين.

سيارة عملية وموثوقة وهي رائعة للطلاب، ورغم أنها تبدو مضغوطة نوعا ما، وهو أمر رائع لحياة المدينة، إلا أنها تتمتع بمساحة داخلية واسعة.



وعلاوة على ذلك، فهي معروفة بكفاءتها الجيدة في استهلاك الوقود، مما يجعلها مثالية للانتقال إلى الجامعة أو العمل.



2- "تويوتا كورولا" Toyota Corolla

خيار عملي موثوق آخر للطلاب، مع قيادة مريحة وكفاءة جيدة في استهلاك الوقود.



ورغم أن الطرازات الأحدث تأتي بسعر مرتفع إلى حد ما، يمكن شراء كورولا مستعملة بدءا من 2499 دولارا.



علاوة على السعر المعقول، فإنها توفر لك أيضا متانة كبيرة وتكاليف صيانة منخفضة.



3 - "مازدا3" Mazda3

هي سيارة أنيقة ورياضية ستساعدك على التميز عن الآخرين. ومع ذلك، فهي أيضا عملية وفعالة. تتميز بتصميم داخلي جيد وميزات أمان حديثة، ما يجعلها خيارا ممتازا للطلاب الراغبين في الحصول على سيارة ممتعة وموثوقة. كما أن تكلفتها معقولة جدا أيضا حتى بالنسبة لميزانية الطالب.



4 - "كيا سول" Kia Soul

إذا كنت ترغب في الحصول على سيارة جديدة مريحة بسعر معقول، فقد تكون "كيا سول" خيارا جيدا، فهي فريدة ومتعددة الاستخدامات ورائعة للطلاب الذين يحتاجون إلى مساحة إضافية لأغراضهم.



وهي تتميز بتصميم داخلي فسيح وكفاءة جيدة في استهلاك الوقود وميزات أمان متقدمة.



5 - "هيونداي إلنترا" Hyundai Elantra

إنها سيارة مدمجة ذات تصميم أنيق وعصري تشتهر بمتانتها، فضلا عن الموثوقية والكفاءة في استهلاك الوقود والسعر المعقول في صالات العرض.



وهي دائما تبدو أنيقة، لكن مع ذلك، فإن سعر السيارة المستعملة يبدأ من 2000 دولار فقط، ولذلك فهي تُعد خيارا عمليا جدا.



Hyundai KONA



هي سيارة مدمجة معروفة بطبيعتها الممتعة للقيادة، ومقصورتها الداخلية الفسيحة، إضافة إلى ميزات الأمان المتقدمة.



وهي تحتضن محركا موفرا للوقود مع ميزة قيادة مريحة، مما يعني أنها اختيار ممتاز للطلاب الذين يريدون سيارة عملية وممتعة.



7 - "سوبارو إمبريزا" Subaru Impreza

موثوقة ومتعددة الاستخدامات ذات طابع رياضي برّي، فهي تجذب الانتباه بتصميمها الفريد. وإضافة إلى ذلك، فهي معروفة بقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية المختلفة.



وتتميز بالدفع الرباعي وميزات الأمان المتقدمة، مما يجعلها خيارا رائعا للطلاب الذين يعيشون في مدن ذات فصول شتاء قاسية أو مواسم ماطرة.