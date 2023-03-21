الحمل

يتوجب عليك تقديم تنازل ما أو تخفيف لهجة الانفعال، والتحرك بدقة تفادياً لإضاعة الوقت الثمين والفرص الجيدة، الجو مشجع ويحمل حوافز عديدة.

الثور

دافع عن إنجازاتك اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة.

الجوزاء

إحم معنوياتك من التراجع والتشاؤم، تستعيد حماستك وجرأتك، وتسمع جواباً يفرحك كثيراً لأنه يحمل خبراً ساراً كنت تنتظره على أحر من الجمر.

السرطان

يحمل إليك هذا اليوم أملاً جديداً بالتحسن، وتقدم عقوداً وترتيبات لمسائل مالية، وتتبادل المعلومات بينك وبين الآخرين.

الأسد

يوم جيد ومناسب لشراء عقار أو للسفر، ويفتح أمامك أبواب المساعدة ويوفر لك الحيوية والحماسة، وتلقى دعماً غير متوقع.

العذراء

القمر المكتمل يتحدث عن عملية شراء أو بيع تتم اعتباراً من اليوم، تسير الأمور بشكل رائع من دون مشاكل تذكر.

الميزان

القمر المكتمل يجعلك متردداً إزاء خيار ما، أو يعرقل بعض الخطى المتعلقة بشراكة أو بمشروع.

العقرب

حاول أن تظهر ليونة ودماثة أخلاق، ولا تنفذ أفكاراً وأعمالاً غير مقتنع بها، لأن النتائج السيئة ترتد عليك وحدك.

القوس

الأجواء مناسبة، وكذلك الأساليب اللازمة في العمل والبلاغة والتسهيلات لعمليات مالية أو تجارية، تتحرك بحرية تامة، وتنتصر على المعوقات.

الجدي

تعطي الآخرين المجال لحل الأمور، وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطال الجميع.

الدلو

تخف حماستك، فتتراجع المعنويات، ولو أن الأحوال لا تستدعي ذلك، ولا تشير إلى سلبيات تتسبب بهذا الحجم من الهواجس.

الحوت

تتمتع بقدرات كبيرة تجعلك تقفز إلى الأمام وتقترب من الأهداف، وتؤدي شخصيتك البراقة وجاذبيتك الطبيعية دوراً كبيراً في إنجاح خططك وتعزيز مفاوضاتك. (السومرية)