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حاول قتل زوجته... اليكم ما حصل

Lebanon 24
21-03-2023 | 00:07
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قالت السلطات الأميركية، إن رجلا من ولاية ماساتشوستس، حاول مؤخرا استئجار قاتل محترف لقتل زوجته، ليتضح لاحقا أن الأخير كان عميلا فيدراليا يعمل متخفيا للإيقاع به.

وأصدر مكتب المدعي العام الأميركي في ماساتشوستس بيانا قال فيه، إن ماسيمو مارينغي، 56 عاما، يواجه الآن عقوبة بالسجن تصل مدتها لعشر سنوات وغرامة 250 ألف دولار، بعد أن أقرّ بشروعه في جريمة القتل عبر شخص مأجور.
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وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإن الرجل اجتمع مع "العميل السري" ليخبره برغبته بالتخلص من زوجته التي حصلت على أمر من المحكمة بعدم التعرض لها.

وعرض مارينغي على العميل الفيدرالي مبلغ 10 آلاف دولار مقابل قتل زوجته، مقدما معلومات عديدة حول كاميرات المراقبة في منزلها، وأفضل المنافذ لاقتحام المنزل الذي تقيم فيه، هذا إلى جانب جدول بساعات عملها، ورقم لوحة سيارتها.

وسيصدر الحكم على مارينغي في شهر يونيو القادم، وفقما ذكرت "نيويورك بوست".(سسكاي نيوز عربية) 
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