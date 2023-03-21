بين الأمير هاري والصحافة الصفراء... معركة أكثر من شرسة

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قال محامي الأمير البريطاني هاري إن دوق ساسكس سيسعى اليوم الجمعة إلى الفوز في قضية تشهير ضد دار نشر "أسوشيتد نيوزبيبرز" (Associated Newspapers) دون اللجوء إلى المحاكمة، إذ يصعّد الأمير معاركه القضائية ضد "الصحافة الصفراء".ورفع الأمير هاري (الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث) دعوى ضد دار النشر العام الماضي بسبب مقال نشر في صحيفة "ميل أون صنداي" (Mail on Sunday) التابعة لها زعم أن الأمير هاري حاول الاحتفاظ بسرية تفاصيل عن معركة قضائية منفصلة يخوضها مع الحكومة البريطانية بشأن الترتيبات الأمنية الخاصة به.وقضت محكمة لندن العليا في تموز الماضي بأن تقرير الصحيفة ينطوي على تشهير بالأمير، مما مهد الطريق لهاري لتصعيد القضية والمضي قدما في مقاضاة واحدة من أكبر دور النشر في بريطانيا.معركة وتفاصيلوذكر المقال أن هاري (38 عاما) حاول أن يخفي تفاصيل عن معركته القضائية التي تهدف لاستعادة حقه في أن يحظى بحماية الشرطة، والذي سُحب منه بعدما تخلى عن مهامه الملكية في عام 2020، وأن مساعديه حاولوا تغيير الحقيقة أو تجميلها.وأكد محامو هاري لرويترز أنهم سيطلبون من القاضي ماثيو نيكلين في جلسة اليوم الجمعة أن يصدر حكما فوريا لصالحه دون الحاجة إلى محاكمة.وقبل عامين صدر حكم بهذه الطريقة لصالح زوجة الأمير هاري الأميركية ميغان (41 عاما) في قضية تتعلق بخصوصيتها ضد صحيفة "ميل أون صنداي" أيضا لطباعة ونشر أجزاء من خطاب بخط يدها كانت قد أرسلته إلى والدها توماس ماركل الذي لا تربطها به علاقة منذ فترة.ويخوض هاري وميغان العديد من القضايا ضد صحف صفراء منذ زواجهما عام 2018، متهمين تلك الصحف بالعنصرية وتعمد ملاحقتهما ونشر أكاذيب عنهما.ومن المقرر أن تعقد جلسة في وقت لاحق من آذار الجاري في قضية أخرى رفعها هاري مع المغني إلتون جون وآخرين ضد دار نشر "أسوشيتد نيوزبيبرز" يتهمونها فيها بالتصنت على هواتفهم وخرق خصوصياتهم. (الجزيرة)