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الأرض ترتجف وجدران الاستديو تهز.. هكذا تصرّف مذيع خلال وقوع زلزال في بث مباشر! (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2023 | 03:00
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استطاع مذيع قناة إخبارية في باكستان من تمالك نفسه، وهو ينقل خبر الزلزال الذي ضرب بلاده أمس، مخلّفاً 4 قتلى و80 مصاباً.

 

فبينما كان الرجل يؤدي عمله بأمان، بدأت الأرض ترتجف من تحت وجدران الاستديو تهز من حوله، إلا أنه ورغم ذلك حافظ على رباطة جأشه ولم يتزحزح من مكانه.

 

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حافظ على الهدوء

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تعليقات تشيد برصانة الرجل وقوّة قلبه وحسن تصرّفه عند الأزمات والشدائد.

 

يذكر أن الزلزال كان ضرب باكستان، أمس الثلاثاء، فيما رصد أحد الأشخاص تشققات في المباني، ما دفع السكان للهرب وسط حالة من الهلع والرعب.

 

كما أظهرت كاميرا مراقبة داخلية اهتزاز أحد المنازل بشكل كبير للحظات.

 

درجة على مقياس ريختر

وكان بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي في باكستان ذكر أن زلزالا وقع ومركزه جبال الهندكوش في أقصى شمال شرقي أفغانستان، وبلغت شدة الزلزال 6.8 على مقياس ريختر وعلى عمق 168 كلم، ووقع الزلزال عند الساعة 21:47 بالتوقيت المحلي.

 

وشعر بالزلزال سكان مناطق شمال ووسط باكستان من بينها مدن إسلام آباد وبيشاور ولاهور، ووفق شهود عيان استمر الشعور بالهزة لنحو 30 ثانية، وبالرغم من تكرار حدوث الزلازل في باكستان، فقد دفعت هذه الهزة الأرضية بعض السكان إلى الهلع والخروج من منازلهم ومحالهم.(العربية)

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