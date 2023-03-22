Advertisement

منوعات

فيديو مرعب.. انقضّ عليه بعد خروجه من المسجد وأحرقه!

Lebanon 24
22-03-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1049652-638150683664198704.png
Doc-P-1049652-638150683664198704.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أقدم رجل على الاقتراب من عجوز بعيد خروجه من أحد المساجد في منطقة برمنغهام وسط إنكلترا، وسار معه لحظات في الشارع، قبل أن يهم بإحراقه.

 

فقد أظهرت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة خروج المسن وسيره على المهاجم، قبل أن يرمي عليه الأخير سائلا حارقا ويشعل النار فيه.

 
 
Advertisement
 

 

حروق خطيرة

فيما أعلنت السلطات البريطانية أنّ الرجل أصيب بحروق خطيرة نتيجة الهجوم الذي وقع مساء الاثنين الماضي، مشيرة إلى أنّها أوقفت مشتبهاً به وأنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.

 

وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إنّ الهجوم وقع بُعيد الساعة 19:00 بالتوقيتين المحلّي والعالمي في حيّ إيدغباستون، مشيرة إلى أنّ الضحية كان قد خرج لتوّه من مسجد "دودلي رود" حين باغته المهاجم وسكب عليه سائلاً سريع الاشتعال، لم يحدَّد نوعه بعد، وأضرم النار فيه، بحسب ما نقلت فرانس برس.

 

كما أوضحت أنّ الضحية نقل إلى المستشفى، حيث تبيّن أنّه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكنّ حياته ليست في خطر.

 

من جهته قال المسؤول في الشرطة، ريتشارد نورث "نحن نتعامل مع هذه القضية ببالغ الجدية... ولا نستبعد أيّ احتمال في ما يتعلّق بدوافع الجاني، ولن نخمّن أكثر في هذه المرحلة".

 

وأضاف أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية التي تذكّر وقائعها بهجوم آخر مماثل وقع في لندن في نهاية شباط الماضي.(العربية)

 

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
06:00 | 2023-03-23
03:00 | 2023-03-23
00:00 | 2023-03-23
17:00 | 2023-03-22
16:44 | 2023-03-22
15:00 | 2023-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website