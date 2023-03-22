فيديو مرعب.. انقضّ عليه بعد خروجه من المسجد وأحرقه!

أقدم رجل على الاقتراب من عجوز بعيد خروجه من أحد المساجد في منطقة برمنغهام وسط إنكلترا، وسار معه لحظات في الشارع، قبل أن يهم بإحراقه.

فقد أظهرت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة خروج المسن وسيره على المهاجم، قبل أن يرمي عليه الأخير سائلا حارقا ويشعل النار فيه.

Breaking news : CCTV obtained by Scarcity shows a grandad walking home from the mosque on Brixham road (Birmingham) last night before he was set on fire by a stranger. #news #fyp pic.twitter.com/WKYMmGwlci — Scarcity News (@ScarcityStudios) March 21, 2023 Advertisement

حروق خطيرة

فيما أعلنت السلطات البريطانية أنّ الرجل أصيب بحروق خطيرة نتيجة الهجوم الذي وقع مساء الاثنين الماضي، مشيرة إلى أنّها أوقفت مشتبهاً به وأنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.

وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إنّ الهجوم وقع بُعيد الساعة 19:00 بالتوقيتين المحلّي والعالمي في حيّ إيدغباستون، مشيرة إلى أنّ الضحية كان قد خرج لتوّه من مسجد "دودلي رود" حين باغته المهاجم وسكب عليه سائلاً سريع الاشتعال، لم يحدَّد نوعه بعد، وأضرم النار فيه، بحسب ما نقلت فرانس برس.

كما أوضحت أنّ الضحية نقل إلى المستشفى، حيث تبيّن أنّه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكنّ حياته ليست في خطر.

من جهته قال المسؤول في الشرطة، ريتشارد نورث "نحن نتعامل مع هذه القضية ببالغ الجدية... ولا نستبعد أيّ احتمال في ما يتعلّق بدوافع الجاني، ولن نخمّن أكثر في هذه المرحلة".

وأضاف أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية التي تذكّر وقائعها بهجوم آخر مماثل وقع في لندن في نهاية شباط الماضي.(العربية)