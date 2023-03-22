"العالم لا يستحق العيش فيه".. أم أقنعت أفراد عائلتها بقتل أنفسهم

في حادثة تبدو شديدة الغرابة، تمكنت أم تعيش في سويسرا من إقناع أفراد أسرتها بإنهاء حياتهم، عبر إلقاء أجسادهم من ارتفاع شاهق، "لأن العالم لا يستحق العيش فيه".



وذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، الأربعاء، أن هذه المرأة التي تبلغ من العمر (41 عاما)، كانت تعيش في سويسرا، وتؤمن بنظرية "المؤامرة".

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وفي التفاصيل، أقنعت هذه المرأة زوجها (40 عاما) وشقيقتها التوأم وطفلتها في الثامنة من عمرها بالقفز من الطابق السابع حيث لقوا حتفهم، بعد تفشي جائحة كورونا واندلاع حرب أوكرانيا.

ولم ينج من هذه المأساة العائلية إلا ابنها الفتى الذي يبلغ الـ15 من عمره، لكنه أصيب بجروح خطيرة دخل على إثرها في حالة من الغيبوبة. وعندما استفاق الفتى من الغيبوبة، كان قد فقد الذاكرة.

ووقعت الحادثة عندما ألقى الخمسة بنفسهم من شرفة شقتهم في مدينة مونترو بسويسرا في 24 آذار من العام الماضي وفقا للتحقيقات. وأظهرت التحقيقات أن الضحايا لم يبدوا أي مقاومة قبل موتهم، كما أن تشريح الجثث لم يظهر أي أثر للمخدرات، ولم يسمع الجيران أي صراخ عند وقوع الحادث. وتعتقد السلطات أن الأمر عبارة عن انتحار جماعي. (سكاي نيوز عربية)