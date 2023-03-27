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قتل عشيقته وقطع جثتها... اليكم ما حصل

Lebanon 24
27-03-2023 | 06:00
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في حادثة مأساوية جديدة بمصر وقبيل سحور رابع أيام شهر رمضان المبارك، أقدم رجل على قتل عشيقته، وأثناء قيامه بتقطيع جثتها لإخفاء الجريمة مات بنوبة قلبية.

وبدأت الواقعة بعثور الأجهزة الأمنية المصرية على جثتين لرجل وسيدة في إحدى الشقق السكنية في منطقة المرج بالقاهرة، فجر أمس الأحد، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.
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وكشفت التحريات الأولية للنيابة العامة في القاهرة، أن "الرجل قتل عشيقته، وأثناء تقطيعه لجسدها لإخفاء الجريمة أصيب بأزمة قلبية من هول الواقعة وتوفي في الحال".

وتبين من التحريات ارتباط الرجل بعلاقة غير شرعية مع السيدة، ونشب بينهما خلاف قام على إثره بقتلها، ولا تزال النيابة العامة، التي طلبت انتداب الطب الشرعي، تباشر التحقيقات وتسمع أقوال الشهود للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر تقريرها النهائي.(العربية) 
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