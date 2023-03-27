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بمبلغ خيالي... دار أزياء عالمية تطرح حقيبة يد من صخور النيازك!

Lebanon 24
27-03-2023 | 12:00
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فاجأت دار الأزياء الفرنسية "كوبيرني" "Coperni" عشاق منتجاتها بإطلاق حقيبة يد نسائية لفصل الخريف بمزايا غريبة وسعر وصل لعشرات آلاف الدولارات.

وكشفت الدار الفرنسية أن الحقيبة الجديدة مصنوعة من صخور النيازك، ويصل وزنها إلى حوالي 2 كلغ مما يعني صعوبة كبيرة في حملها ووضع الأغراض فيها، بينما بلغ  سعرها (40,000) يورو، أي ما يعادل (43,061) دولار أميركي.
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وفور إعلان الشركة عن طرحها للحقيبة الغريبة، تهافتت طلبات الشراء الكثيرة عليها، مما قد يعني وضع الكثيرين على قائمة الانتظار لشهور حتى يصل طلبهم، وذلك لأن الكمية التي ستطرحها الشركة الفرنسية محدودة وغير قابلة للاسترداد.
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