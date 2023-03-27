18
o
بيروت
20
o
طرابلس
-2
o
صور
18
o
جبيل
1
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بمبلغ خيالي... دار أزياء عالمية تطرح حقيبة يد من صخور النيازك!
Lebanon 24
27-03-2023
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأت دار الأزياء الفرنسية "كوبيرني" "Coperni" عشاق منتجاتها بإطلاق حقيبة يد نسائية لفصل الخريف بمزايا غريبة وسعر وصل لعشرات آلاف الدولارات.
وكشفت الدار الفرنسية أن الحقيبة الجديدة مصنوعة من صخور النيازك، ويصل وزنها إلى حوالي 2 كلغ مما يعني صعوبة كبيرة في حملها ووضع الأغراض فيها، بينما بلغ سعرها (40,000) يورو، أي ما يعادل (43,061) دولار أميركي.
Advertisement
وفور إعلان الشركة عن طرحها للحقيبة الغريبة، تهافتت طلبات الشراء الكثيرة عليها، مما قد يعني وضع الكثيرين على قائمة الانتظار لشهور حتى يصل طلبهم، وذلك لأن الكمية التي ستطرحها الشركة الفرنسية محدودة وغير قابلة للاسترداد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أيام.. إليكم ما ستشهده "صيرفة" والرواتب
Lebanon 24
بعد أيام.. إليكم ما ستشهده "صيرفة" والرواتب
14:16 | 2023-03-28
28/03/2023 02:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال أيام.. دولارات ستُحوَّل إلى هؤلاء في لبنان
Lebanon 24
خلال أيام.. دولارات ستُحوَّل إلى هؤلاء في لبنان
03:15 | 2023-03-28
28/03/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الدولار" يعود الى الـ1500 وانتخاب رئيس بغضون أيام... أهلاً وسهلاً بـ"التوقيت الصيفي"
Lebanon 24
"الدولار" يعود الى الـ1500 وانتخاب رئيس بغضون أيام... أهلاً وسهلاً بـ"التوقيت الصيفي"
04:00 | 2023-03-28
28/03/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان عن "صيرفة".. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيان من مصرف لبنان عن "صيرفة".. ماذا أعلن؟
12:18 | 2023-03-28
28/03/2023 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن إشكال مجلس النواب.. وماذا فعل بري؟
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن إشكال مجلس النواب.. وماذا فعل بري؟
09:13 | 2023-03-28
28/03/2023 09:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-03-28
بكم بيعت أغلى لوحة سيارة في مصر؟
14:00 | 2023-03-28
هل كويكب "أومواوا" مركبة "كائنات فضائية"؟... هذا ما كشفه خبراء
11:00 | 2023-03-28
شرطي يُثير ضجة في بلدٍ عربيّ... ماذا فعل؟
09:00 | 2023-03-28
أب يقتل ابنته... اعترافات خطيرة جدا
06:00 | 2023-03-28
حادث سير مروّع... وفاة 20 شخصاً وإصابة أكثر من 29 آخرين
03:00 | 2023-03-28
بين ركام الذكريات... ناجون يبحثون عن الفرح في رمضان
فيديو
بسبب 653 رصاصة ضائعة.. كيم يغلق مدينة بكاملها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب 653 رصاصة ضائعة.. كيم يغلق مدينة بكاملها! (فيديو)
03:00 | 2023-03-28
29/03/2023 05:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تعرّضت للإغماء خلال تصوير "للموت 3".. وهذا ما فعلته ماغي بو غصن (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تعرّضت للإغماء خلال تصوير "للموت 3".. وهذا ما فعلته ماغي بو غصن (فيديو)
23:56 | 2023-03-27
29/03/2023 05:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي حسم "الجدل الطائفي" حول التوقيت: تحملت ما ناءت تحته الجبال
Lebanon 24
ميقاتي حسم "الجدل الطائفي" حول التوقيت: تحملت ما ناءت تحته الجبال
07:34 | 2023-03-27
29/03/2023 05:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact