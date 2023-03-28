الحمل

على الرغم من الأجواء المتقلبة، تفتح أمامك أبواب النجاح فتحصل على أجوبة إيجابية في ما يخص بعض المشاريع.

الثور

يتطلب منك العمل بذل المزيد من الجهد، وكل ما عدا ذلك لن يكون في مصلحتك في الأيام المقبلة.

الجوزاء

تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

السرطان

انضباطك في العمل وحسن سلوكك في التصرف يرفعان من أسهمك كثيراً، وهذا يضعك في دائرة الضوء ويساعد على تحسين ظروفك.

الأسد

تعيد عجلة العمل دورانها وتعود الحياة إلى مجالك المهني، وتتخلص من عجزك عن استخلاص النتائج.

العذراء

اعتمد سياسة التساهل والتسامح إن اردت المحافظة على صداقاتك كي لا تطالك سهام النقد، ولا تهمل واجباتك أو تتأخر عن تقديم أعمالك.

الميزان

لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك، فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير المتوقعة.

العقرب

تمر بيوم دقيق من الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك مهما اشتدت الصعاب، وتحصل في نهاية المطاف على ما كنت تنوي إنجازه

القوس

تستقطب بعض العروض والفرص المالية لبحث الشروط ولتحسين الوضع الحالي، وتسافر في رحلة عمل أو استجمام.

الجدي

تقدم على تغييرات جذرية في العمل، وتشعر بأنّ الحياة تتجاوب معك بدون عراقيل ووفقاً لما خططت له.

الدلو

نشاطك في العمل غير مسبوق وتنجز المهام المطلوبة منك على خير ما يرام، وتنجح في مشروع يغيّر مجرى حياتك ويأتيك بمشاريع كبيرة لم تكن تتوقعها.

الحوت

لقاء مهمّ على الصعيد العملي تحدد على أثره مشاريعك للمرحلة المقبلة وفق ما تريده أنت.(السومرية)