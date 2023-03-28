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قبل تهريبها... هكذا تم ضبط 2.3 طن من الكوكايين

Lebanon 24
28-03-2023 | 00:28
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قالت سلطات البيرو إنها ضبطت 2.3 طن من الكوكايين كانت مخبأة في صورة قرميد من السيراميك قبل تهريبها لتركيا عبر طريق بحري لتهريب المخدرات.

وذكرت الشرطة أن الكمية ضُبطت يوم الجمعة في مخزن بميناء إل كالاو الذي يعد أكبر موانئ البيرو ويقع خارج العاصمة ليما.
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وقال الكولونيل لويس آنجل بولانوس قائد شرطة إل كالاو "هذه أول واقعة نعلم بها وتكون الشحنة في موانئ بالبيرو ووجهتها الأخيرة هي تركيا. نحن في العادة على دراية بموانئ في بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفرنسا".

وأضاف أن قيمة الكمية المضبوطة قُدرت "بما لا يقل عن 20 مليون دولار".

وضبطت البيرو كمية قياسية من المخدرات والمواد المحظورة العام الماضي بلغت 86.4 طن من بينها 28 طنا من هيدروكلوريد الكوكايين حسبما تشير بيانات الشرطة.

وتقول الأمم المتحدة إن البيرو وكولومبيا المجاورة من أكبر منتجي الكوكايين وورقة الكوكا التي يصنع منها على مستوى العالم.(سكاي نيوز عربية) 
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