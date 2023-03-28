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حادث سير مروّع... وفاة 20 شخصاً وإصابة أكثر من 29 آخرين

Lebanon 24
28-03-2023 | 06:00
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تعرضت حافلة نقل ركاب تقل سعوديين ومقيمين من جنسيات مختلفة خلال رحلتهم لأداء العمرة، اليوم الاثنين، إلى حـادث مروري في عقبة شعار بعسير جنوب غرب المملكة.

ونتج عن الحـادث مصرع 20 شخصا وإصابة 29 آخرين، وأغلقت الجهات الأمنية العقبة لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لموقع الحـادث المروع، فيما نقلت الجـثامين والمصابون إلى المستشفيات، ولا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحـادث.
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كما أكدت مصادر، احتمالية ارتفاع حالات الوفيات من جراء حادث باص "عقبة شعار" المنكوب، الذي وقع عصر اليوم، فيما نقلت جميع الوفيات إلى ثلاجة مستشفى محايل عسير، فيما بلغت الإصابات قرابة 29 إصابة، نُقلت إلى كل من مستشفى عسير المركزي ومستشفى محايل ومستشفى أبها الخاص.

من جانبه، قام محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، بتوجيه ومتابعة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك البشري، بزيارة المصابين للاطمئنان عليهم، وموجهًا بتكثيف الرعاية الصحية للمصابين.

وانتقل بعدها لثلاجة المستشفى، والتقى فريق الطب الشرعي الذي يبذل جهودًا كبيرة لاستكمال التعرف على الجثث، وأخذ عينات من الحمض النووي DNA بمشاركة من الأدلة الجنائية، خصوصًا أن أغلب الجثث متفحمة.(العربية) 
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