خلال عملية سرقة... هذا ما حدث معه

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تلقت الشرطة الأمريكية بلاغا بأن شخصين يحاولان سرقة مطعم، وقد أظهر فيديو المراقبة مشتبه بهما وهما يجبران عاملا على دخول الحمام أثناء محاولتهما سرقة مكان عملهما السابق.مع اقتراب الضباط، يقول المحققون إن المشتبه بهما قررا الصعود إلى السقف. وتوضح إحدى مقاطع المراقبة اللحظة التي انهارت فيها ألواح السقف. سقط كلا اللصين على الأرض.أثناء محاولة تعقبهما توصل الضباط في منطقة تناول الطعام إلى خطة، حيث قال أحدهم: "إذا كانا فوق تلك الفتحة، هل يمكننا فتح إحدى بلاطات السقف تلك بعصا المكنسة وقذف رذاذ فلفل هناك؟ عليك فقط أن تفعل الأمر بسرعة".بعد لحظات، أطلق أحد الضباط رذاذ الفلفل، وفي النهاية تقول الشرطة إن ضابطا رصد بعض الحركة في حاوية قمامة قريبة وبدأ الاثنان باتباع أوامر الشرطة.واعتقلت السلطات شخصين في تلك الليلة، ماريان ويليامز البالغ من العمر 18 عاما وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما.(CNN)