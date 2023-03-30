Advertisement

منوعات

خلال عملية سرقة... هذا ما حدث معه

Lebanon 24
30-03-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1052508-638158409480124089.jpg
Doc-P-1052508-638158409480124089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تلقت الشرطة الأمريكية بلاغا بأن شخصين يحاولان سرقة مطعم، وقد أظهر فيديو المراقبة مشتبه بهما وهما يجبران عاملا على دخول الحمام أثناء محاولتهما سرقة مكان عملهما السابق.

مع اقتراب الضباط، يقول المحققون إن المشتبه بهما قررا الصعود إلى السقف. وتوضح إحدى مقاطع المراقبة اللحظة التي انهارت فيها ألواح السقف. سقط كلا اللصين على الأرض.
Advertisement

أثناء محاولة تعقبهما توصل الضباط في منطقة تناول الطعام إلى خطة، حيث قال أحدهم: "إذا كانا فوق تلك الفتحة، هل يمكننا فتح إحدى بلاطات السقف تلك بعصا المكنسة وقذف رذاذ فلفل هناك؟ عليك فقط أن تفعل الأمر بسرعة".

بعد لحظات، أطلق أحد الضباط رذاذ الفلفل، وفي النهاية تقول الشرطة إن ضابطا رصد بعض الحركة في حاوية قمامة قريبة وبدأ الاثنان باتباع أوامر الشرطة.

واعتقلت السلطات شخصين في تلك الليلة، ماريان ويليامز البالغ من العمر 18 عاما وفتاة تبلغ من العمر 16 عاما.(CNN)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2023-04-02
08:21 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
06:09 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website