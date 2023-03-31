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لوحة بتوقيع الرئيس الاوكراني تدخل المزاد العلني... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-03-2023 | 02:00
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تباع لوحة أصلية بتوقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مزاد، من المقرر أن تستخدم عائداته لصالح بلاده.

وتبدأ المزايدة على اللوحة مقاس (101.5X61 سنتيمترا) للرسام الأمريكي أوليغ جونز بمبلغ 50 ألف دولار، والهدف هو بيعها مقابل 100 ألف دولار على الأقل، وفقا لما ذكره بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي لدار المزادات "آر آر" في بوسطن، يوم الخميس.
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وقالت دار المزادات إن عائدات المزاد ستفيد مؤسسة ديمترو كاسيانينكو الدولية الخيرية ومقرها في كييف عبر مؤسسة "قوة الحلم" ومقرها في الولايات المتحدة، وستستخدم في شراء المعدات والأدوات الطبية والأدوية للشعب الأوكراني.

وحول ذلك، قال ليفينغستون: "الحاجة إلى تمويل هذه الوكالات كبيرة جدا لدرجة أن زيلينسكي أخذ الوقت الكافي للتوقيع على هذه اللوحة وسط الضغط الهائل الذي تواجهه بلاده".

وتظهر اللوحة صورة زيلينسكي على خلفية علم أوكرانيا الأزرق والأصفر، وعدة نجوم بارزة في الجزء العلوي الأيسر من القطعة تشكل قلبا حول شوكة ثلاثية ذهبية من شعار النبالة الخاص بالأمة.(سكاي نيوز عربية) 
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