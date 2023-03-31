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مشهد يثير الهلع... طفل في كفن يتنقل في حافلة

Lebanon 24
31-03-2023 | 05:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة مفزعة لحافلة صغيرة وفي خلفها كفن أبيض وكأن بداخله طفلا.

بحسب المتداول، تبدو الصورة لطفل أو دمية، ومكفن بالكامل ومغطى بالقماش الأبيض ومن فوقه دماء على سلم حديدي خلف الميكروباص.
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من جهتهم، استنكر رواد مواقع التواصل ما فعله سائق الميكروباص، حيث انهالت التعليقات الغاضبة مطالبين بتحرير محضر بتهمة إثارة الفزع في نفوس المواطنين.

وانهالت التعليقات الغاضبة على الصور المتداولة، وطالب رواد التواصل بسرعة القبض على سائق الحافلة لما يثيره من هلع وفزع في الشارع.

"لتخويف الناس"
وأكدت إحداهن أنها رأت المشهد في الشارع، قائلة: "أنا لسه شايفة المكروباص دا لايف.. بعيدا عن الهزار قلبي انقبض إيه دا بجد؟.. جبروت سواق.. أكيد دي دمية وبخوف الناس بيها بس".

يشار إلى أن الحافلات الصغيرة ومركبات التوكتوك في مصر عادة ما يكتب عليها عبارات غريبة أو يعلق سائقوها دمى لافتة.(العربية) 
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