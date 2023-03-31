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خلاف على الميراث يتسبب بكارثة.. قتيلان بأعيرة نارية وجرحى

Lebanon 24
31-03-2023 | 11:41
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لم يكن ثامن أيام شهر رمضان هادئاً عند عائلة "الحيت" في العاصمة الأردنية عمّان، بسبب مقتل شخصين رمياً بالرصاص إثر خلافات عائلية حول "الميراث".

فقد توفي أب أربعيني وابنه العشريني وأصيب ثلاثة آخرون بعد المشاجرة العائلية في منطقة أبو علندا شرق العاصمة عمّان، بحسب ما ذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي.
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وقال السرطاوي إن المشاجرة "نتج عنها وفاة شخصين بعيار ناري وإصابة 3 أشخاص آخرين وقد تم إسعافهم إلى المستشفى"، مشيراً إلى أنه تم ضبط عدد من الأطراف المشاركة في المشاجرة، موضحا أن التحقيقات جارية.
 
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بخبر مقتل محمد الحيت (أبو فادي) وابنه مروان، في منطقة أبو علندا شرق العاصمة عمان في ذات المكان والزمان.


فيما انتشرت صورة الأب وابنه كالنار في الهشيم، على وقع صدمة العائلة ومقربين، وخيم الحزن على المنطقة.

واستذكر أهالي المنطقة المناقب الحميدة التي يتمتعان بها، وحسن الجوار والأخلاق، إذ توشحت العديد من الصفحات بالسواد، حزنا على مقتلهما، وسط مطالب بإنزال أقصى عقوبة بحق القاتل.


وتم تشييع جثمانيهما بعد صلاة الجمعة من مسجد الحاج عبد الحفيظ طالب الحيت إلى مقبرة سحاب بالعاصمة عمان.
المصدر: العربية نت
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