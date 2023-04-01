مواجهة في الشارع بين تمساح ضخم وشرطي.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

في حادثة غريبة، واجه شرطي في فلوريدا تمساحًا ضخمًا في شوارع تامبا، يوم الأربعاء الماضي، حيث استخدم حبلًا للإمساك بالحيوان الزاحف.

مواجهة في وسط الشارع.. شاهد كيف أمسك هذا الشرطي بتمساح ضخمhttps://t.co/8VMawQhq6x — CNN بالعربية (@cnnarabic) March 31, 2023 Advertisement

وقالت شرطة تامبا إن الحيوان لم يتعرض للإصابة في المواجهة، بينما تم أخذ التمساح، الذي بدا ثائرًا في المواجهة، من قبل لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا "لإيجاد منزل أكثر ملائمة له"، بحسب ما ذكرت الشرطة.(cnn)