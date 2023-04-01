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منوعات

مواجهة في الشارع بين تمساح ضخم وشرطي.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
01-04-2023 | 01:00
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في حادثة غريبة، واجه شرطي في فلوريدا تمساحًا ضخمًا في شوارع تامبا، يوم الأربعاء الماضي، حيث استخدم حبلًا للإمساك بالحيوان الزاحف.

 

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وقالت شرطة تامبا إن الحيوان لم يتعرض للإصابة في المواجهة، بينما تم أخذ التمساح، الذي بدا ثائرًا في المواجهة، من قبل لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا "لإيجاد منزل أكثر ملائمة له"، بحسب ما ذكرت الشرطة.(cnn)

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