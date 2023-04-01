مسنة تجاوز عمرها الـ 100 عام تحصل على شهادة جامعية! (فيديو)

نانسي هودوس، البالغة من العمر 102 عامًا، أرادت دوما تحقيق حلمها بالحصول على شهادة جامعية.

وخلال حفل تخرج خاص تم تقديم لها شهادة زمالة شرفية في الخدمة العامة من كلية "Zane State".

"اتبع قلبك".. مسنة يتجاوز عمرها 100 عام تحصل على شهادة جامعيةhttps://t.co/6hqE07Rj43 — CNN بالعربية (@cnnarabic) March 31, 2023 Advertisement

يأتي تكريم نانسي قبل عيد ميلادها الـ 103 في نيسان الجاري.

وكانت هودوس قادرة على تحقيق حلمها بالحصول على درجة جامعية كجزء من برنامج "عش حلمك" الذي ترعاه دار المسنين "The Oaks at Bethesda" الذي تقطن فيه.(cnn)