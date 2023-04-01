Advertisement

منوعات

مسنة تجاوز عمرها الـ 100 عام تحصل على شهادة جامعية! (فيديو)

Lebanon 24
01-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1052762-638159134448866711.jpg
Doc-P-1052762-638159134448866711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نانسي هودوس، البالغة من العمر 102 عامًا، أرادت دوما تحقيق حلمها بالحصول على شهادة جامعية.

 

 وخلال حفل تخرج خاص تم تقديم لها شهادة زمالة شرفية في الخدمة العامة من كلية "Zane State".

 

Advertisement
 
 

يأتي تكريم نانسي قبل عيد ميلادها الـ 103 في نيسان الجاري.

 

وكانت هودوس قادرة على تحقيق حلمها بالحصول على درجة جامعية كجزء من برنامج "عش حلمك" الذي ترعاه دار المسنين "The Oaks at Bethesda" الذي تقطن فيه.(cnn)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2023-04-02
08:21 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
06:09 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website