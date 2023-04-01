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أشبه بفيلم هوليوودي: سرق سيارة الشرطة ثم قفز منها أثناء مطاردته (فيديو)

Lebanon 24
01-04-2023 | 02:00
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أعلن رجال شرطة في كاليفورنيا ان رجلاً من كاليفورنيا سرق سيارة للشرطة، توفي بعدما قفز منها خلال مطاردة يوم الثلاثاء الماضي.

 

والرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، رمى بنفسه من السيارة التي سرقها، على الطريق السريع في كاليفورنيا، بعدما اشتدت مطاردة الشرطة له، وهي المطاردة التي بثت على الهواء مباشرة في الولايات المتحدة.

 

ويُظهر مقطع فيديو سارق السيارة وهو يقفز من مقعد السائق، بينما كان يتحرك بسرعة 70 ميلاً في الساعة أي نحو 113 كيلومتراً في الساعة.

 

وتم نقله إلى المستشفى لكنه توفي بعد نحو 4 ساعات متأثرا بالجروح التي أصيب بها.(lbci)

 

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