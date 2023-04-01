Advertisement

منوعات

فيلم "ديزني" الأكثر شعبية يعود بـ"التصوير الحي".. هذا ما كشف عن العمل المرتقب

Lebanon 24
01-04-2023 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1052891-638159543418628386.jpg
Doc-P-1052891-638159543418628386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد استديوهات "ديزني" لإعادة إنتاج فيلم الرسوم المتحركة الشهير "ليلو وستيتش"، ولكن بتقنية التصوير الحي الواقعي.

وأفادت المعلومات، التي رفضت ديزني التعليق عليها، أن الاستديوهات تعاقدت مع الطفلة مايا كيلوها لتمثيل دور ليلو، الشخصية الأساسية في الفيلم الصادر عام 2002.
Advertisement


وبحسب تفاصيل نشرها موقع "هوليوود ريبورتر"، فمن المقرر أن يكون دين فيشير كامب مخرج هذا العمل الذي من المتوقع أن يبصر النور على منصة "ديزني بلس".
 
وكان الممثل زاك غاليفياناكيس انضم إلى فريق التمثيل في شباط، وعلى الأغلب سيكون ظهوره بشخصية "ستيتش" ولكن عن طريق صور متحركة عن طريق الكومبيوتر.


يذكر أن "ليلو وستيتش" فيلم تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تدعى ليلو تعيش في جزيرة هاواي مع شقيقتها الكبرى، وتقرر تبني كائن فضائي غريب الأطوار تدعى ستيتش والذي يجد نفسه يتعلق بعائلة ليلو ويتعرف على قيم الصداقة والمسؤولية والحب العائلي.





المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2023-04-02
08:21 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
06:09 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website