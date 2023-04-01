تستعد استديوهات "ديزني" لإعادة إنتاج فيلم الرسوم المتحركة الشهير "ليلو وستيتش"، ولكن بتقنية التصوير الحي الواقعي.



وأفادت المعلومات، التي رفضت ديزني التعليق عليها، أن الاستديوهات تعاقدت مع الطفلة مايا كيلوها لتمثيل دور ليلو، الشخصية الأساسية في الفيلم الصادر عام 2002.

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وبحسب تفاصيل نشرها موقع "هوليوود ريبورتر"، فمن المقرر أن يكون دين فيشير كامب مخرج هذا العمل الذي من المتوقع أن يبصر النور على منصة "ديزني بلس". وأفادت المعلومات، التي رفضت ديزني التعليق عليها، أن الاستديوهات تعاقدت مع الطفلة مايا كيلوها لتمثيل دور ليلو، الشخصية الأساسية في الفيلم الصادر عام 2002.وبحسب تفاصيل نشرها موقع "هوليوود ريبورتر"، فمن المقرر أن يكون دين فيشير كامب مخرج هذا العمل الذي من المتوقع أن يبصر النور على منصة "ديزني بلس".

وكان الممثل زاك غاليفياناكيس انضم إلى فريق التمثيل في شباط، وعلى الأغلب سيكون ظهوره بشخصية "ستيتش" ولكن عن طريق صور متحركة عن طريق الكومبيوتر.





يذكر أن "ليلو وستيتش" فيلم تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تدعى ليلو تعيش في جزيرة هاواي مع شقيقتها الكبرى، وتقرر تبني كائن فضائي غريب الأطوار تدعى ستيتش والذي يجد نفسه يتعلق بعائلة ليلو ويتعرف على قيم الصداقة والمسؤولية والحب العائلي.









