الألماسة الوردية "الأكثر حيوية" معروضة للبيع.. كم يبلغ ثمنها؟

طرحت دار "سوذبيذ" للمزادات ألماسة وردية نادرة وزنها 10.57 قيراط يتوقع أن تحقق أعلى سعر تقديري لألماسة يتم طرحها في السوق.

الألماسة يسميها الخبراء "الألماسة الوردية الأكثر حيوية" المعروضة للبيع، ومن المتوقع أن تجلب سعراً قياسياً في مزاد في سوثبيز نيويورك في 8 حزيران، وفقاً لدار المزادات المرموقة.

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وسيتم تسعير الماسة الوردية الفاخرة Internally Fancy Vivid بـ 35 مليون دولار، وهو ما تقوله دار سوذبيز إنه "أعلى سعر تقديري يتم وضعه على أي ماسة أو حجر كريم" يتم طرحه في السوق.







ووصفت دار سوذبيز على موقعها الإلكتروني الماسة الوردية اللامعة والحيوية بشكل مذهل بأنها إنجاز مذهل للطبيعة، حيث تم تصميمه بدقة من حجر عيار 23.78 قيراط.

وقالت الدار إن الأمر استغرق أكثر من ستة أشهر لمجموعة من "الحرفيين الخبراء" لصياغة الجوهرة المذهلة بطريقة تزيد من اللون الوردي في الماسة. وسيتم عرض الماسة، التي تقول دار سوذبيز إنها من بين "أندر الماسات النادرة"، دولياً قبل طرحها رسمياً للبيع في حزيران.