Advertisement

منوعات

بسبب التعديات.. "الغابة المتحجرة" تواجه خطراً كبيراً

Lebanon 24
01-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1052932-638159675193407595.jpg
Doc-P-1052932-638159675193407595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر مختصون في مجال البيئة والغابات من الإهمال الكبير الذي يطال غابة متحجرة في منطقة صحراوية تمتد على مساحة واسعة، في شمال السودان.


وتتناثر الغابة المتحجرة على مسافة أكثر من 900 كيلومترا، ممتدة من شمال العاصمة السودانية الخرطوم وحتى قرب مدينة وادي حلفا في أقصى شمال البلاد، مجموعة من الأشجار المتحجرة التي توجد على مساحة 4500 فدان؛ أي أكثر من 400 كيلومتر.
Advertisement


وتتركز تلك الأشجار المتحجرة؛ بشكل أكبر في غابة مساحتها نحو 61 فدان في منطقة الكرو الأثرية التي تبعد نحو 200 كيلومترا عن الخرطوم؛ ويعتقد أنها تحمل حقائق وأسرار تاريخية مذهلة. لكن تلك الأشجار شهدت خلال الفترة الأخيرة تناقصا كبيرا؛ بسبب التعدي عليها وأخذها للاستخدام كقطع جمالية تزين مداخل مباني فاخرة في عدد من مدن البلاد؛ مما دفع بخبراء ومختصون للتحذير من احتمال ضياع هذا الكنز الأثري الذي يحمل مؤشرات على ان التغير المناخي الذي نعيشه حاليا ليس وليد السنوات القليلة الماضية بل بدأ قبل عشرات الملايين من السنين.
 
 
وأشار عبد الرحمن علي، خبير الآثار ومستشار هيئة اليونسكو، الى أن هذه الأشجار المتحجرة هي نتيجة تحول مناخ منطقة شمال السودان من المناخ البارد جدا إلى المناخ الصحراوي الحار؛ حيث كانت المنطقة عبارة عن محيط كبير تحول مع مرور الزمن إلى مستنقعات توالدت فيها أشجار ثم تحولت تلك المستنقعات إلى صحراء جرداء، مما أدى إلى تحجر تلك الأشجار.


وشدد على ضرورة الالتفات سريعا لحماية تلك الغابة المتحجرة التي يمكن أن تشكل موردا سياحيا وتاريخيا مهما للبلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2023-04-02
08:21 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
08:00 | 2023-04-02
06:09 | 2023-04-02
05:00 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website