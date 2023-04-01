بسبب التعديات.. "الغابة المتحجرة" تواجه خطراً كبيراً







وتتناثر الغابة المتحجرة على مسافة أكثر من 900 كيلومترا، ممتدة من شمال العاصمة السودانية الخرطوم وحتى قرب مدينة وادي حلفا في أقصى شمال البلاد، مجموعة من الأشجار المتحجرة التي توجد على مساحة 4500 فدان؛ أي أكثر من 400 كيلومتر.

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وتتركز تلك الأشجار المتحجرة؛ بشكل أكبر في غابة مساحتها نحو 61 فدان في منطقة الكرو الأثرية التي تبعد نحو 200 كيلومترا عن الخرطوم؛ ويعتقد أنها تحمل حقائق وأسرار تاريخية مذهلة. لكن تلك الأشجار شهدت خلال الفترة الأخيرة تناقصا كبيرا؛ بسبب التعدي عليها وأخذها للاستخدام كقطع جمالية تزين مداخل مباني فاخرة في عدد من مدن البلاد؛ مما دفع بخبراء ومختصون للتحذير من احتمال ضياع هذا الكنز الأثري الذي يحمل مؤشرات على ان التغير المناخي الذي نعيشه حاليا ليس وليد السنوات القليلة الماضية بل بدأ قبل عشرات الملايين من السنين. حذر مختصون في مجال البيئة والغابات من الإهمال الكبير الذي يطال غابة متحجرة في منطقة صحراوية تمتد على مساحة واسعة، في شمال السودان.وتتناثر الغابة المتحجرة على مسافة أكثر من 900 كيلومترا، ممتدة من شمال العاصمة السودانية الخرطوم وحتى قرب مدينة وادي حلفا في أقصى شمال البلاد، مجموعة من الأشجار المتحجرة التي توجد على مساحة 4500 فدان؛ أي أكثر من 400 كيلومتر.وتتركز تلك الأشجار المتحجرة؛ بشكل أكبر في غابة مساحتها نحو 61 فدان في منطقة الكرو الأثرية التي تبعد نحو 200 كيلومترا عن الخرطوم؛ ويعتقد أنها تحمل حقائق وأسرار تاريخية مذهلة. لكن تلك الأشجار شهدت خلال الفترة الأخيرة تناقصا كبيرا؛ بسبب التعدي عليها وأخذها للاستخدام كقطع جمالية تزين مداخل مباني فاخرة في عدد من مدن البلاد؛ مما دفع بخبراء ومختصون للتحذير من احتمال ضياع هذا الكنز الأثري الذي يحمل مؤشرات على ان التغير المناخي الذي نعيشه حاليا ليس وليد السنوات القليلة الماضية بل بدأ قبل عشرات الملايين من السنين.

وأشار عبد الرحمن علي، خبير الآثار ومستشار هيئة اليونسكو، الى أن هذه الأشجار المتحجرة هي نتيجة تحول مناخ منطقة شمال السودان من المناخ البارد جدا إلى المناخ الصحراوي الحار؛ حيث كانت المنطقة عبارة عن محيط كبير تحول مع مرور الزمن إلى مستنقعات توالدت فيها أشجار ثم تحولت تلك المستنقعات إلى صحراء جرداء، مما أدى إلى تحجر تلك الأشجار.





وشدد على ضرورة الالتفات سريعا لحماية تلك الغابة المتحجرة التي يمكن أن تشكل موردا سياحيا وتاريخيا مهما للبلاد.