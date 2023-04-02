بعد مقتل والدته.. العثور على بقايا الطفل المفقود في فم تمساح!

عثرت شرطة ولاية فلوريدا على بقايا طفل يبلغ من العمر عامين في فم تمساح، فُقد عقب مقتل والدته في شقتها.

وأشارت شرطة مدينة سانت بيترسبرغ في ولاية فلوريدا، الى أنه عقب العثور على والدة الطفل البالغة من العمر 20 عاما مقتولة يوم الخميس، تم إطلاق عملية بحث واسعة النطاق عن طفلها المفقود، بمساعدة عدد من الوكالات المحلية والفيدرالية، وفي ليلة الجمعة، تم رصد تمساح مع شيء عالق في فمه لم يكن واضحا ما هو، وحين أطلقت الشرطة النار عليه ألقى الجسم من فمه ليتبين أنه جثة الطفل المفقود تايلين موسلي، البالغ من العمر عامين.

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وبحسب الشرطة، فقط تم توجيه تهم تتعلق بوفاة الطفل ووالدته ضد توماس موسلي والد الطفل المتوفى، مؤكدة أن والدته كانت تعرضت لعدة طعنات قبل وفاتها.





وشوهدت الأم وابنها آخر مرة عصر يوم الأربعاء الماضي، وسمع الجيران في مساء نفس اليوم جلبة عالية منبعثة من شقتهما، لكنهم لم يبلغوا الشرطة.

وفي اليوم التالي، اتصلت والدة الأم بمدير مجمع الشقق الذي كانت ابنتها تقيم فيه بعدما فقدت الاتصال بها، وحينها تم اكتشاف الجريمة.

وقالت الشرطة إن الأب توماس موسلي كان توجه في نفس المساء إلى منزل والدته وذراعاه ويداه مليئتان بالجروح، ثم قصد المستشفى طلبا للعلاج. (العربية)