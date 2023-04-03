سائق شاحنة يصدم طائرة... اليكم ما حصل (فيديو)

ألحق سائق شاحنة في مطار غرب المكسيك، أضرارا كبيرة في طائرة كانت تستعد للإقلاع إلى لوس أنجلوس، بعدما اصطدم بها.



وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الشاحنة وهي تصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا.





7 years old VivaAerobus Airbus A320-232 aircraft (XA-VAP) has been hit by a catering truck and suffered structural damages to the empennage area at the Guadalajara International Airport (MMGL), Mexico on 31 March.



Flight: https://t.co/HFT0LgOdWW#aircraft #safety pic.twitter.com/tK1CiVXAQY — FL360aero (@fl360aero) April 1, 2023 Advertisement

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.



وقالت شركة الطيران "فيفا إيروبوس" في بيان، إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام لطائرة أخرى في المنطقة المجاورة عندما فقد وعيه فجأة.



وأضاف البيان: "تسبب الحادث بأضرار في الطائرة، ولم يصب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة".(سكي نيوز عربية)