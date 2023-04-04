ماذا اكتشف علماء في لوحة "الموناليزا"؟

كشف العلماء أن الرسامين المشهورين مثل ليوناردو دافنشي، وساندرو بوتيتشيلي، وغيرهم من أساتذة عصر النهضة، قد جربوا خلط صفار البيض في الطلاء الزيتي لمساعدة اللوحات على تحمل الرطوبة ومنع التجاعيد والاصفرار.

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وذكرت دراسة نشرتها شركة "Nature Communications"، أن البحث في عادات الرسم لدى الرسامين الرئيسيين "قد يحسن الحفاظ على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن".

وأظهرت الدراسة أن تضمين البيض كان على الأرجح متعمدًا، حيث وجد الخبراء أن إضافة البيض إلى اللوحات الزيتية "يعمل كمضاد للأكسدة" وبمعنى آخر، تساعد هذه التركيبة في منع الطلاء من التلف.





وختمت الدراسة أن الفنانين "منحونا فرصة الإعجاب بروائعهم التي لا تزال حتى اليوم". (ٍسبوتنيك)