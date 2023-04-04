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برجك اليوم

Lebanon 24
04-04-2023 | 23:00
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الحمل:

حاول الابتعاد عن أي مواجهة مع الزملاء في هذه الفترة، هناك شخص في العمل يحاول أذيتك وهو شخص خبيث جدًا، الأفضل أن تبتعد عن أي اتصال به، اتصل بأحد الأصدقاء المقربين منك من أجل التخطيط لنزهة ترفيهية تقضي من خلالها وقت ممتع ويساعدك على تجاوز بعض المشاكل
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الثور:

الكثير من الأصدقاء حولك يقدمون لك الدعم في هذه الفترة ويحاولون مساندتك، تشعر بالسعادة لوجودهم في حياتك، تشعر بالحزن الشديد بسبب المشاكل الكبيرة بينك وبين الشريك، قد تؤدي هذه المشاكل للانفصال، قد تشعر بالتوتر والقلق بسبب امر انتظرته طويلًا حاول ان تتخلص من هذه المشاعر

الجوزاء:

عليك متابعة الأمور المهمة في العمل بشكل دائم وعدم التقاعس عن الأمر، قد يسبب تقاعسك عن المتابعة بالتسبب لك ببعض المشاكل الإدارية، تعامل مع المشاكل التي تمر بها بهذه الفترة بالهدوء الذي انت عليه الان، لا تبالغ في التوتر او ردود الفعل، انت تكون في أفضل حالاتك عند تعاملك بهدوء

السرطان:

لا تجعل الضغوطات في العمل تسبب لك الارتباك، لا تسمح لأي شخص بأن يشكك بقدراتك، تفاخر بما تقوم به في العمل واثبت للجميع أنك شخص مبدع وتملك الكثير من الميزات، على الصعيد العائلي هناك الكثير من الأمور التي أجلتها في وقت سابق، عليك إنهائها في هذه الفترة على الفور

الأسد:

تتخذ في هذه الفترة الكثير من القرارات الحاسمة والمهمة من أجل تحسين وضعك في العمل، هذه القرارات ممتازة وستكون سببا في تحسن أوضاعك بشكل تدريجي، قد تحتاج لوقت طويل من اجل انهاء إحدى المهام التي تعتبر مهمة جدً، لا تقلق في النهاية ما يهم هو ان تقدمها بأفضل النتائج

العذراء:

تعمل على إنجاز صفقة تجارية مهمة وقادرة على تحسين جميع أمورك المادية بشكل كبير وملحوظ، تشهد الايام المقبلة الكثير من التغييرات الايجابية التي تشعرك بالسعادة والثقة، تتلقى خبر عن شخص لا تحبه، هذا الخبر يسبب لك السعادة ويعيد ثقتك بوجود العدل في الحياة

الميزان:

انت انسان عقلاني وتبتعد عن العاطفة في كل ما يخص امور العمل، هذه الميزة هي سبب نجاحك في الكثير من أمور حياتك العملية، لكن على الصعيد العائلي يجب عليك ان لا تنسى عاطفتك وتقدم للعائلة كل ما يريدونه من دعم مادي ومعنوي، اجتماع عائلي بسبب مناسبة اجتماعية تدخل السعادة عليك

العقرب:

أمامك فرصة مهمة من أجل تحقيق نجاح كبير في مشروع جديد، لا تترد بالموافقة على هذا المشروع والبدء بالعمل عليه، الكثير من النشاطات الاجتماعية في هذه الفترة، تلتقي بالكثير من المعارف والأشخاص الجدد بسبب هذه النشاطات وتشعر بالراحة لعدم شعورك بالملل والرتابة

القوس:

بالرغم من الفترة السيئة والضغوطات التي مررت بها سابقًا تشعر في هذه الفترة بالنشاط والحماس، حاول ان تستثمر هذا الشعور من أجل البدء بمشروع جديد قد يحتاج لكل طاقتك، عليك الخروج من المنزل أكثر ولقاء الأصدقاء والحديث معهم، علاقتك بالشريك على المحك عليك توضيح الأمور له قبل أن تخسره

الجدي:

يسعى زميل لك في العمل للتشويش عليك ومحاولة استفزازك من أجل إيقاعك في الخطأ، انتبه له وحاول أن تتخلص منه ولا تتعامل معه، مشروع سفر يشغل تفكيرك في هذه الفترة، تخطط له منذ مدة طويلة، وترغب بتحقيقه رغم كل العقبات التي تواجهك، حافظ على مواعيدك.

الدلو:

قد تواجه اليوم بعض العراقيل البسيطة جدًا، لا تدع الشعور بالاحباط يسيطر عليك، هذه العراقيل ستذهب بشكل سريع، مشكلة عائلية عالقة منذ مدة طويلة تسبب لك بعض الحزن، حاول أن تتجاهل التفكير بها حتى لا تؤثر على مزاجك وبالتالي تؤثر بشكل سلبي على ادائك وعلاقاتك مع الجميع

الحوت:

الكثير من الوعود التي تلقيتها في وقت سابق لم تتحقق، هناك أشخاص اعتمدت عليهم لمساعدتك في موضوع يشغل تفكيرك لكن دون فائدة، هل سمعت بالمثل القائل: “لا يحك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك”، عليك أن تؤمن بهذا المثل وتجعله شعارك في الحياة هذه الفترة ومستقبلًا
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