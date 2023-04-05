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سقط من 19 طابقاً وارتطم بسيارة ثم نهض وكأنّ شيئاً لم يكن.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
05-04-2023 | 02:00
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في حادثة يصعب تصديقها، ذكرت وسائل إعلام روسية أمس الثلاثاء ان رجلا من مدينة Voronezh القريبة في الجنوب الغربي من الحدود مع أوكرانيا، سقط من شرفة شقته بالطابق 19 في المدينة، وهوى مرتطما بسقف سيارة رباعية الدفع، وبقي حيا كأن شيئا لم يكن.

 

وأسرع مارة في المكان إلى الرجل بعد سقوطه، لينتشلوه معتقدين أنه فارق الحياة، إلا أنهم استغربوا بقاءه على قيد الحياة، فساعدوه على النهوض، ثم لم يصدقوا أعينهم ثانية حين رأوه ينهض.

 

ويبدو الرجل ابن الـ 39 عاما واقفا على ظهر السيارة يعد ارتطامه بسقفها، ثم ينزل ويمشي من دون أي صعوبة، إلى أن هرعت سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى راقب أطباؤه حالته باندهاش كبير من بقائه حيا. كما روى شهود أنه كان يصرخ من شرفة شقته بعبارات لم يفهموها قبل سقوطه منها، لذلك قامت الشرطة بتحقيق سريع لمعرفة إذا كان سقوطه حادثا أم محاولة انتحار، أو محاولة قتل تعرض لها.

 

واتضح مما اكتشفته الشرطة أن الرجل كان مخمورا على الشرفة، وأن جيرانا من مبنى مقابل رأوه يحاول الحفاظ على توازنه، فاتصلوا بخدمات الطوارئ، وعندما وصلت دورية منها إلى المكان، لم يجده أفرادها على الشرفة كما كانوا يعتقدون، بل مستلقيا على سطح سيارة Nissan Х-Trail يملكها أحد الجيران.(العربية)

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