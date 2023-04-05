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هرة تسللت إلى مسجد واعتلت كتف الإمام وهو يصلي.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
05-04-2023 | 05:00
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في حادثة طريفة، تسللت هرة إلى مسجد في الجزائر مساء أمس الثلاثاء، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخه يؤم المؤدين خلفه صلاة التراويح.

 

وتعامل الإمام بلطف، وبالتي هي أحسن مع الهرة التي نراها تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، واقتربت بفمها من فمه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريبا.

 

واتضح مما أجمع عليه عدد كبير ممن كتبوا تعليقات على الفيديو في مواقع التواصل، أن الشيخ هو وليد مهساس، إمام مسجد أبي بكر الصديق في مدينة "برج بوعريريج" عاصمة الولاية الحاملة الاسم نفسه بالشمال الجزائري.

 

وللشيخ مهساس عدد كبير من مقاطع الفيديو في "يوتيوب" بشكل خاص، معظمها أدعية. كما له منصة "فيسبوكية" باسمه، نشر فيها الفيديو نفسه، مرفقا بعبارات، كتبها هو أو ربما المشرف على منصته، وقال فيها: "سبحان الله، حتى الحيوانات تخشع لكلام الله. شاهد قطة تصعد فوق الإمام، وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح".(العربية)

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