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كان على متنها 190 راكباً.. سرب من الطيور يهاجم طائرة "بوينغ"! (صورة)

Lebanon 24
05-04-2023 | 08:00
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عند هبوطها في مطار مدينة سامارا الروسية، تصادمت طائرة روسية قادمة من بطرسبورغ بطيور، ووقع الحادث الجوي مساء يوم 3 نيسان الجاري على ارتفاع 1500 متر.

 

وأعلن ناطق باسم إدارة التحقيق  في منطقة وسط روسيا، ان طائرة "بوينغ - 738" التابعة لشركة الطيران الروسية "بوبيدا" والقادمة  من بطرسبورغ اصطدمت بسرب من الطيور في مطار "كوروموتش" بمدينة سامارا الروسية.

 

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وأضاف إن أحدا لم يتعرض لحسن الحظ نتيجة الحادث الجوي، أما هبوط الطائرة فتحقق بسلام كما هو معتاد في مطارات أخرى.

 

وقال ناطق باسم النيابة العامة في النقل الجوي إن الطائرة هبطت بسلام الساعة 21.30 على الرغم من اصطدامها بالطيور. وكان على متنها 190 راكبا. ولم يتعرض أحد منهم لضرر. ويقوم الأخصائيون الآن بفحص جسم الطائرة وتقييم حالتها التقنية.

 

أما النيابة العامة فبدأت في تحريات ما قبل التحقيق وتحديد كل ملابسات الحادث الجوي.(روسيا اليوم)

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