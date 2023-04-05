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برجك اليوم

Lebanon 24
05-04-2023 | 23:00
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الحمل
شعور بالحماسة والرغبة في التقدّم، ولا عجب إذا بدأت القيام باجراءات جديدة تساهم في تطوير أسلوب عملك
الثور
 عليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية
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الجوزاء
الأخطاء الكبيرة يمكن أن تؤثر في عملك، وحاول النهوض مجدداً، الأسلحة اللازمة بين يديك، والحلول غير معدومة
السرطان
لقاءات ونقاشات عملية مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن للجميع حقوقهم
الأسد
قد تجبر على مواجهة الحقائق، لكنّ الأمور تحسم في مصلحتك إذا كنت واثقاً بقدراتك الفكرية والإبداعية ومواجهة أي اعتراض
العذراء
 تُمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة الذين ينصبون لك فخاخاً
الميزان
كن أكثر تعقلاً مع الزملاء، وخصوصاً أنّ أي خطوة ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها، وتصل أصداؤها إلى المسؤولين عنك
العقرب
يحاول بعض الزملاء تشويه صورتك، لكنّهم يفشلون لأنّ صفحتك الناصعة أكبر من مخططاتهم الفاشلة والمؤذية
القوس
تتلقى عرضاً مهماً لتولي منصب مميز سعيت له طويلاً، فلا تتردد في تسلم المهمة أنت تمتلك القدرة على ذلك
الجدي
تتخلص من الكثير من العوائق التي تعترض طريقك، وتتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع ثمناً باهظاً
الدلو
طموحك الكبير يدفعك إلى التطلع لمنصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، وخصوصاً أنّ الظروف ملائمة للقيام بخطواتك
الحوت
تدور عجلة العمل في الاتجاه الصحيح، لكن استرح قليلاً واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق
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