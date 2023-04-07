Advertisement

منوعات

"تفه عليك يا وسخ": شقراء تنهال بالشتائم والإهانات على شرطي مرور.. فيديو ينتشر

Lebanon 24
07-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1054893-638164542469443182.png
Doc-P-1054893-638164542469443182.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر فيديو في اليومين الماضيين لسورية شقراء الشعر، ظهرت الثلاثاء الماضي وهي تصرخ وتكيل الإهانات والشتائم النابية على شرطي مرور، لأنه طلب منها إيقاف سيارتها على يمين الشارع كي لا تعرقل السير بعما صدمت أحد المارة.

 

لم يعجبها طلب طي، فانفعلت عليه ونزلت غاضبة من السيارة وبدأت تشتمه وتهدده، وهو الذي كان يقوم بعمله الروتيني في شارع الحمرا بوسط دمشق. ود صوّر أحد المارة الفيديو بهاتفه المحمول، وفيه تظهر الشاتمة الشقراء وبرفقتها والدتها التي ساعدتها بالتهجم على الشرطي حين همّ بكتابة مخالفة مرورية بحق السيارة، وهي طراز Kia Cerato حمراء، نشرت وزارة الداخلية السورية صورتها مع بيان "فيسبوكي" أصدرته.

 

"تفه عليك يا وسخ... حيوان"

وقالت في البيان إن فيديو نشر على بعض مواقع التواصل "لامرأتين تقومان بسب وشتم شرطي مرور متواجد بشارع الحمراء في مدينة دمشق. ومن خلال التدقيق بالحادثة تبين أن مركبة نوعها "كيا سيراتو" كانت تقودها امرأة وبرفقتها ابنتها في الشارع المذكور، قامت بصدم أحد المارة بمرآة السيارة الجانبية، وهو المواطن "محمد.ب" وحينها توقفت المركبة بمنتصف الطريق وعرقلت السير".

 

تابعت وقالت: "طلب شرطي المرور المتواجد بالمكان منها ركن السيارة على يمين الطريق كونها تعيق حركة السير، لكنها تهجمت مع ابنتها عليه وقامتا بسبه وشتمه بكلمات مسيئة. حضرت دورية من فرع مرور دمشق وتم إحضارهما إلى قسم شرطة الانضباط وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المركبة أصولا" من دون أن يرد في البيان ما نسمع الشرطي يقوله، وهو أن الشاتمة التي قد تكون قريبة لأحد العسكريين "حاولت رشوته بمبلغ 5 آلاف ليرة" فلم يقبل.

 

وتصرخ الابنة في الفيديو بالشرطي وتقول له على مسمع ممن تجمعوا، وهم مارة وأصحاب محلات: "يا حيوان، والله لخليك تبوس هالإيد" (هذه اليد). كما صرخت: "هيدي سيارة عسكرية يا وسخ". أما والدتها التي راحت تسأله عن اسمه، في نية منها إلى إلحاق الضرر به عبر أحد المسؤولين، فصرخت به وقالت: "تفه عليك يا وسخ... حيوان".(العربية)

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
Advertisement

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:39 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:16 | 2023-04-08
14:00 | 2023-04-08
11:00 | 2023-04-08
09:28 | 2023-04-08
08:31 | 2023-04-08
08:00 | 2023-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website