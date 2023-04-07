"تفه عليك يا وسخ": شقراء تنهال بالشتائم والإهانات على شرطي مرور.. فيديو ينتشر

انتشر فيديو في اليومين الماضيين لسورية شقراء الشعر، ظهرت الثلاثاء الماضي وهي تصرخ وتكيل الإهانات والشتائم النابية على شرطي مرور، لأنه طلب منها إيقاف سيارتها على يمين الشارع كي لا تعرقل السير بعما صدمت أحد المارة.

لم يعجبها طلب طي، فانفعلت عليه ونزلت غاضبة من السيارة وبدأت تشتمه وتهدده، وهو الذي كان يقوم بعمله الروتيني في شارع الحمرا بوسط دمشق. ود صوّر أحد المارة الفيديو بهاتفه المحمول، وفيه تظهر الشاتمة الشقراء وبرفقتها والدتها التي ساعدتها بالتهجم على الشرطي حين همّ بكتابة مخالفة مرورية بحق السيارة، وهي طراز Kia Cerato حمراء، نشرت وزارة الداخلية السورية صورتها مع بيان "فيسبوكي" أصدرته.

"تفه عليك يا وسخ... حيوان"

وقالت في البيان إن فيديو نشر على بعض مواقع التواصل "لامرأتين تقومان بسب وشتم شرطي مرور متواجد بشارع الحمراء في مدينة دمشق. ومن خلال التدقيق بالحادثة تبين أن مركبة نوعها "كيا سيراتو" كانت تقودها امرأة وبرفقتها ابنتها في الشارع المذكور، قامت بصدم أحد المارة بمرآة السيارة الجانبية، وهو المواطن "محمد.ب" وحينها توقفت المركبة بمنتصف الطريق وعرقلت السير".

تابعت وقالت: "طلب شرطي المرور المتواجد بالمكان منها ركن السيارة على يمين الطريق كونها تعيق حركة السير، لكنها تهجمت مع ابنتها عليه وقامتا بسبه وشتمه بكلمات مسيئة. حضرت دورية من فرع مرور دمشق وتم إحضارهما إلى قسم شرطة الانضباط وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المركبة أصولا" من دون أن يرد في البيان ما نسمع الشرطي يقوله، وهو أن الشاتمة التي قد تكون قريبة لأحد العسكريين "حاولت رشوته بمبلغ 5 آلاف ليرة" فلم يقبل.

وتصرخ الابنة في الفيديو بالشرطي وتقول له على مسمع ممن تجمعوا، وهم مارة وأصحاب محلات: "يا حيوان، والله لخليك تبوس هالإيد" (هذه اليد). كما صرخت: "هيدي سيارة عسكرية يا وسخ". أما والدتها التي راحت تسأله عن اسمه، في نية منها إلى إلحاق الضرر به عبر أحد المسؤولين، فصرخت به وقالت: "تفه عليك يا وسخ... حيوان".(العربية)