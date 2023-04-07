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منوعات
مبلغ خيالي.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل فكم بلغت؟ (صورة)
Lebanon 24
07-04-2023
|
14:00
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بتداول صورة فاتورة صالون تجميل لسيدة بمبلغ خيالي، وسط دهشة واستنكار من دفع مثل هذا المبلغ بهدف تصفيف الشعر والاهتمام بالبشرة.
واحتوت الفاتورة التي بلغت 43 ألف جنيه، على مورد خدود بسعر 2500 جنيه، وتركيب شعر بالغرامات سعره 30 ألف جنيه، وصبغة بـ 1500 جنيه وغيرها من مستلزمات التجميل.
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ورغم أن الفاتورة يعود تاريخها للعام الماضي، فإن رواد التواصل الاجتماعي تفاعلوا معها لتتصدر الترند مجددا، وبدأوا في عقد مقارنات مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار الذي تشهده مصر حالياً، حيث علق أحدهم مستنكرا "دي تساوي دلوقي 60 ألف جنيه".
وحملت التعليقات على الفاتورة طابع السخرية، حيث قالت إحدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي "أنا عملت سيشوار لشعري وقصيته بـ 60 جنيها، وعملت مكياج فرحي كله بـ1500 جنيه، مش معقول ده حقيقي".
وعلق آخر "دي مش فاتورة كوافير.. دي فاتورة عربية عامله حادثة وبتتصلح في التوكيل". (العربية)
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