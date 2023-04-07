قيد رقبتها بالحبال لسنوات.. السجن 9 أعوام لرجل عذب سيدة



Advertisement

وأثارت إساءة معاملة المرأة، التي تدعى شياوهيومي أو زهرة البرقوق الصغيرة، مخاوف واسعة النطاق في الصين في شباط من العام الماضي، طغت على أخبار الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عبر الإنترنت.



قصة شياوهيومي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على الرغم من الرقابة الرقمية والبشرية ودفعت المعلقين إلى حث وسائل الإعلام الوطنية على تسليط الضوء على الفضيحة. حُكم على رجل صيني، اليوم الجمعة، بالسجن تسع سنوات بتهمة إساءة معاملة امرأة واعتقالها بشكل غير قانوني، على خلفية مقطع مصور انتشر بشكل واسع وظهرت فيه السيدة مقيدة بالسلاسل، ما أثار موجة غضب في الصين العام الماضي.وأثارت إساءة معاملة المرأة، التي تدعى شياوهيومي أو زهرة البرقوق الصغيرة، مخاوف واسعة النطاق في الصين في شباط من العام الماضي، طغت على أخبار الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عبر الإنترنت.قصة شياوهيومي ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على الرغم من الرقابة الرقمية والبشرية ودفعت المعلقين إلى حث وسائل الإعلام الوطنية على تسليط الضوء على الفضيحة.

وبعد الإعلان عن الحكم اليوم الجمعة، أصبحت القضية واحدة من أكثر الموضوعات التي تم البحث عنها على منصة ويبيو الصينية للتواصل الاجتماعي، حيث اشتكى الكثير من الناس من أن السجن لمدة تسع سنوات للرجل كان مخففًا جدًا لعقوبة ما فعله بها.



وقالت المحكمة في مدينة زوتشو التي أصدرت الحكم في بيان، إن دونغ تشيمين ووالده الراحل اشتريا شياوهيومي الصغيرة في أواخر التسعينيات مقابل 5000 يوان (727 دولارًا) وأنه أساء معاملتها في السنوات الأخيرة بتقييدها حول رقبتها وربط جسدها بقطع من القماش والحبال.



وأضافت أنها كانت تعاني من الجوع وتعيش في مكان بلا ماء ولا كهرباء، كان ذلك على الرغم من أنه أب لثمانية أطفال منها.



وأضاف البيان أن دونغ تشيمين تسبب في إلحاق ضرر جسيم بصحة شياوهيومي الصغيرة، فبعد الفحص، تبين إصابتها بالفصام.



كما حكمت المحكمة على خمسة آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين 8 و13 عاما وغرامة لقيامهم بالاتجار بها منذ عقود. (العربية)