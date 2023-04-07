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مسؤول مصرفي بارز يستولي على آلاف الدولارات.. هكذا اختلس أموال خزينة "البنك"!

Lebanon 24
07-04-2023 | 12:27
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كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل القضية المتهم فيها مسؤول بارز بأحد البنوك الشهيرة بمنطقة الهرم، باختلاس مليونين و150 ألف جنيه.
 
وقال مفتش إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتحقيقات، بتلقيه بلاغ من مسؤولي بنك شهير، بأنه حال قيام قطاع التفتيش والتدقيق الداخلي بإجراء الدورة التفتيشية على أعمال البنك فرع الهرم تكشف لهم وجود اختلاس في أمول خزينة البنك.
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وأضاف أنه تبين اختلاس المتهم مبلغ نحو 900 ألف جنيه مصري و40 ألف دولار أميركي ما يعادل نحو مليون و235 ألف جنيه مصري من عهدته، واستبداله تلك العملات الأجنبية المختلسة بأخرى مقلدة، وبالانتقال لمقر الفرع وبمناقشة المتهم أقر بارتكاب جريمته.

وتابع بالتحقيقات أن تحرياته أسفرت عن استغلال المتهم  لطبيعة عمله واختلاسه لتلك المبالغ المالية واستبداله العملات الأجنبية المختلسة بأخرى مقلدة لستر جريمته وتزويره في محاضر جرد الخزينة اليومية بإثبات مبالغ على خلال حقيقة المودع بالخزينة عهدته. (روسيا اليوم) 
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