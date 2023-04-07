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تتويج الملك تشارلز... أسلوب جديد للّباس و"شروط" للأمير هاري وميغان!

Lebanon 24
07-04-2023 | 23:00
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فرض الملك تشارلز الثالث أسلوباً جديداً لارتداء الملابس لمناسبة تتويجه المقررة في 6 أيّار، وهو الابتعاد عن الزخرفة أو المظهر المبتذل للغاية.

فقد أعلن الملك الجديد أنه يريد التعايش مع العصر الحديث وإبعاد التقاليد الراسخة منذ تتويج والدته الراحلة في عام 1953 على الأقل.
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هذا هو السبب الذي جعل الملك تشارلز يخفّف قواعد اللباس لأعضاء مجلس اللوردات على وجه الخصوص. فهم لن يضطرّوا إلى العثور على أجمل بدلة توكسيدو أو فستان احتفالي لهذه المناسبة.
 
وسيكون الجميع قادراً على الاكتفاء باللباس البرلماني، وهو توغا أحمر قرمزي طويل مع ياقة فرو بيضاء، وهو نفس الزي الذي يرتدونه في افتتاح البرلمان كل عام. لا يمكن توقع شعر مستعار أو تفاصيل أخرى مذهلة، إذ قالت دانييل ستايسي، الخبيرة في موقع Hello، "لقد علمنا بالفعل أن تتويج الملك سيُحتفل به بطريقة مختلفة عن تتويج الملكة إليزابيث الثانية".

وتحدثت عن قواعد لباس أكثر مرونة متوقعة، وهي لا تخص أعضاء البرلمان فقط: "لن تكون مفاجأة إذا رأينا الأعضاء والضيوف في ملابس غير رسمية أثناء تتويج الملك. تشارلز على دراية بتكلفة المعيشة الحالية بسبب الأزمة، كما أنّ رغبته في أن تؤخذ الملكية الحديثة في الاعتبار جعلتاه يتخذ هذا القرار.
 
بالإضافة إلى الملابس، سيكون الحفل مختلفًا أيضًا من حيث الوقت، على عكس الساعات الثلاث المسجّلة خلال تتويج إليزابيث الثانية، يجب أن يقتصر تتويج تشارلز الثالث على ساعة واحدة فقط قبل حضور الموكب الذي سيقود العشيرة الملكيّة إلى شرفة قصر باكنغهام.

وفي سياق متصل، فرض دوق ودوقة ساسكس هاري وميغان ماركل شروطهما الخاصة للمجيء: دور مهم لولديهما آرشي وليليبت تماماً مثل أطفال كيت وويليام، ومكانهما على شرفة باكنغهام،  بالإضافة إلى منحهما منزلاً في فروغمور.
 
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