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أب ينقذ أطفاله من عجلات سيارة.. وينجو بأعجوبة!

Lebanon 24
08-04-2023 | 14:00
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لمتهور كاد يضحي بحياة عائلة كاملة بدم بارد، وحمل وسم #راعي_الفورد تفاصيل حادثة لأب يعبر الشارع مع أطفاله، وكادوا أن يتعرضوا للدهس بسبب قائد السيارة المتهور، الذي أطلقوا عليه "راعي الفورد".

 

وفي التفاصيل، ظهر الأب وهو يحاول أن يحمي أولاده عند عبور الشارع، وبعد عبورهم، سقط الأب على الأرض ونجا بأعجوبة من عجلات السيارة التي كان صاحبها يقود ليلاً من دون إشعال فوانيس الإضاءة.

 

ووجد المقطع تفاعلاً كبيراً وغضباً من السعوديين، الذين ألقوا باللوم على قائد السيارة، بسبب تهوره وسرعته وإغلاق الإضاءة، مما جعل الأب لا ينتبه ويحاول قطع الشارع مع أطفاله.

 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

 

وقال نشطاء إن الأب بذل كل ما في وسعه لإنقاذ أطفاله من الدهس، مطالبين بمعاقبة "راعي الفورد" على تصرفه.

 

من جهتها، أطلقت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا إلى قائدي المركبات من ان عدم إضاءة أنوار المركبة أثناء القيادة في الليل، يُشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة، كما حذرت المرور من عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف، ما يعد مخالفة مرورية.

 

وتصل عقوبة المخالفة إلى غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ستة آلاف ريال.(العربية)

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