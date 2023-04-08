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كاميرا تفضح مسعفا حاول سرقة منزل مسنة.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

Lebanon 24
08-04-2023 | 00:43
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التقطت كاميرا مراقبة محاولة سرقة مسعف مبلغ 60 جنيها إسترلينيا من منزل سيدة مسنة توفيت بعد فشل الفريق الطبي في إنقاذها من أزمة صحية مفاجأة ألمّت بها.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المسعف وهو يسرق المال الذي كان موضوعا على طاولة في المنزل. وبعدما انتبه لوجود كاميرا مراقبة، سارع لإعادة النقود لمكانها.
 
 
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ووصف ابن السيدة المتوفاة الفيديو بـ"المقزز"، مشيرا إلى أن المسعف "عديم المشاعر".

ونفى المسعف أن يكون قد خطط للسرقة، مشيرا أمام المحكمة أنه كان يتأكد من وجود النقود في مكان آمن، نظرا لوصول أشخاص آخرين على صلة بالسيدة المتوفاة.

وحكمت المحكمة على المسعف الذي تقاعد بعد أسابيع من الحادثة، بالعمل 120 ساعة غير مدفوعة الأجر، ودفع تعويض لعائلة المتوفاة بقيمة 530 جنيها إسترلينيا.(سكاي نيوز)

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