كاميرا تفضح مسعفا حاول سرقة منزل مسنة.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)

التقطت كاميرا مراقبة محاولة سرقة مسعف مبلغ 60 جنيها إسترلينيا من منزل سيدة مسنة توفيت بعد فشل الفريق الطبي في إنقاذها من أزمة صحية مفاجأة ألمّت بها.



ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المسعف وهو يسرق المال الذي كان موضوعا على طاولة في المنزل. وبعدما انتبه لوجود كاميرا مراقبة، سارع لإعادة النقود لمكانها.

😡😡😡



A paramedic who was caught on camera pocketing money from a 94-year-old's home moments after she collapsed and died has been spared jail.



Mark Titley was caught on CCTV stealing sixty pounds from a box after entering the patient's home in Shrewsbury last year. pic.twitter.com/QsnQg5pGd9 — 'Seeing is believing' (@dave24144975) April 7, 2023 Advertisement

ووصف ابن السيدة المتوفاة الفيديو بـ"المقزز"، مشيرا إلى أن المسعف "عديم المشاعر".



ونفى المسعف أن يكون قد خطط للسرقة، مشيرا أمام المحكمة أنه كان يتأكد من وجود النقود في مكان آمن، نظرا لوصول أشخاص آخرين على صلة بالسيدة المتوفاة.



وحكمت المحكمة على المسعف الذي تقاعد بعد أسابيع من الحادثة، بالعمل 120 ساعة غير مدفوعة الأجر، ودفع تعويض لعائلة المتوفاة بقيمة 530 جنيها إسترلينيا.(سكاي نيوز)



