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دخل الى المستشفى وأكل نباتات قاعة الاستقبال... اليكم ما حصل

Lebanon 24
09-04-2023 | 02:00
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دخل حيوان موظ، وهو نوع من الأيائل، إلى مبنى طبي في ولاية ألاسكا الأميركية.. نعم هذه ليست مزحة سيئة، فقد حدثت الواقعة بالفعل في مدينة أنكوراج الخميس الماضي.

وقد مشى موظ صغير عبر الثلج بحثاً عن وجبة، ولمح النباتات الخضراء في بهو مبنى طبي بمنشأة بروفيدنس ألاسكا الصحية، فقرر الدخول للحصول على وجبة من الخضرة.
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وأصبح هذا الموظ نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي عن غير قصد، إذ قام الأشخاص داخل المبنى بالتقاط الصور والمقاطع المصورة له.

وتمكن أفراد الأمن من إقناع الموظ بالخروج من المبنى. ولأن بطنه صار ممتلئاً، أخذ قيلولة ما بعد الظهر!(العربية) 
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