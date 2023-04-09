Advertisement

منوعات

بعدما قام بتخويف الدجاج... رجل يدخل السجن

Lebanon 24
09-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1055483-638166300144188042.jpg
Doc-P-1055483-638166300144188042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حكم على رجل في الصين بالسجن 6 أشهر كاملة، بسبب إخافته 1100 دجاجة حتى الموت، في نزاع مع جاره.

بدأت القضية الغريبة في أبريل من العام الماضي عندما شعر الرجل، ولقبه جو، بالضيق لأن جاره، ولقبه تشونغ، قام بقطع أشجاره دون إبلاغه.
Advertisement

ردا على ذلك، تسلل جو، وهو من مقاطعة هنغيانغ في مقاطعة هونان جنوب وسط الصين، إلى مزرعة دجاج السيد تشونغ في الليل في عدة مناسبات.

لم يتضح ما هي نية جو، لكن المحكمة في مقاطعة هينجيانغ سمعت أنه في إحدى الليالي، استخدم الرجل مصباحا كشافا "لتخويف الدجاج"، وفقا لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية.

تسبب هذا في حشد الطيور في الزاوية، مما تسبب في سحق 460 منهم حتى الموت.

تم القبض على جو وأجبر على دفع تعويض تشونغ 440 دولار.

هذا القرار، جعله أكثر غضبا، ليعود إلى مزرعة تشونغ مرة أخرى لتكرار أفعاله، مما أدى هذه المرة إلى نفوق 640 دجاجة.

وقالت السلطات الصينية إن 1100 دجاجة نفقت جراء أفعاله.

وقالت المحكمة الثلاثاء إن تصرفات جو كانت مقصودة وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وضع تحت المراقبة لمدة عام، مع الأخذ في الاعتبار أن الرجل أبدى ندمه على سلوكه.(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:30 | 2023-04-11
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
03:58 | 2023-04-11
03:24 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website