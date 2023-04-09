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قتلها وأخفى جثتها في الثلاجة... اليكم ما حصل

Lebanon 24
09-04-2023 | 08:00
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تمكنت قوات الأمن المغربية، يوم السبت، من القبض على المشتبه فيه المتورط في قتل سيدة باستخدام السلاح الأبيض والتمثيل بجثتها.

وأوضح مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما كشفت التحريات الميدانية أنه المتورط في قتل سيدة تبلغ من العمر 37 سنة، وإخفاء جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك.
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وأفاد المصدر بأن مصالح الأمن "كانت قد عثرت على جثة الضحية في الخامس من شهر أبريل الجاري، وهي مودعة داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تمكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه"، وفقما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتم إيداع المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الدوافع التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة. (سكاي نيوز عربية) 
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