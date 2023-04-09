اليورانيوم بدلاً عن المخدرات.. إعلان للشرطة يثير جدلاً!

أثار إعلان الشرطة السودانية ضبط يورانيوم مُشع الدهشة والسخرية على مواقع التواصل بالسودان.



فما إن أعلن المكتب الصحافي للشرطة السودانية يوم أمس السبت، أن عناصر تابعة لمكافحة المخدرات بأم درمان، ضبطت عربة بداخلها معدن يورانيوم، حتى تفجرت موجة من الدهشة.

Advertisement



وأوضحت الشرطة أنّ عناصر مكافحة المخدرات أوقفوا سائق العربة القادمة للخرطوم عبر المدخل الغربي لأم درمان اشتباهاً،. وبعد التفتيش عثروا على كمية من اليورانيوم مخبأة داخل العربة بطريقة احترافية، فاقتادوا المتهم للتحقيق على الفور من أجل كشف مُلابسات الواقعة الغريبة.





إلا أن هذا الإعلان قُوبل بتعليقات شتى مزجت بين الدهشة والسخرية المريرة وسط السودانيين على مواقع التواصل. كما تساءل أغلب الساخرين عن وجه الشبه بين المخدرات واليورانيوم.



في حين تساءل آخرون عن الدواعي والأسباب المستجدة التي دفعت "المدمنين" للتحول إلى اليورانيوم بدلاً عن المخدرات.. وهل يود المدمنون رؤية "شعاع" المعادن المشعة، عوضاً عن الأبخرة المتصاعدة من لفافات الحشيش والأفيون، أو ربما أرادوا بناء مفاعل نووي لأغراض سلمية صرفة.