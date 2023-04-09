Advertisement

منوعات

كاميرا المراقبة فضحته... مسعف يسرق عجوزًا بعد وفاتها بلحظات! (فيديو)

Lebanon 24
09-04-2023 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1055577-638166474945523954.JPG
Doc-P-1055577-638166474945523954.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصدت كاميرا مراقبة منزلية قيام أحد المسعفين بسرقة امرأة مسنة (94 عامًا) بعد لحظات من وفاتها، في بلدة شروزبري، وسط بريطانيا.
 
وبحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية، أظهر الفيديو المسعف وهو يسرق المال (60 جنيهًا إسترلينيًّا) الذي كان موضوعًا على طاولة في المنزل، ولكن عندما انتبه لوجود كاميرا مراقبة، سارع لإعادة النقود إلى مكانها.
 
وكان المسعف مارك تيتلي (58 عامًا) تم استدعاؤه و3 أطباء إلى منزل العجوز في حزيران الماضي، بعد ورود تقارير عن وفاتها داخل حديقة منزلها، رغم محاولة إنعاشها لمدة 20 دقيقة.
ونفى تيتلي في بادئ الأمر أمر السرقة، وأخبر الضباط بأن نيته كانت "تأمين" النقود لأفراد الأسرة، لكنه اعترف لاحقًا بأنه أراد الاستيلاء على المبلغ.
 
وحُكم على المسعف الذي تقاعد بعد أسابيع من الواقعة، بالعمل 120 ساعة غير مدفوعة الأجر، ودفع تعويض لعائلة المتوفاة بقيمة 717 جنيهًا إسترلينيًّا.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:30 | 2023-04-11
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
03:58 | 2023-04-11
03:24 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website