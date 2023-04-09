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نهبوا متجر "آبل" عبر ثقب حمام.. هكذا تمت السرقة بلا بصمات

Lebanon 24
09-04-2023 | 14:00
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في تفاصيل عملية سرقة محترفة ومعقدة، قام لصوص بثقب في جدار حمام متجر متخصص بآلات القهوة مجاور لمتجر "آبل" في مدينة سياتل الأميركية لنهب مكونات المحل الشهير، وهو ما مكنهم من سرقة سلع بقيمة نصف مليون دولار.
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وأعلنت إدارة شرطة لينوود في ولاية واشنطن أن اللصوص سرقوا أكثر من 400 جهاز تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 500 ألف دولار من متجر آبل في Alderwood Mall. 

وقالت مديرة الاتصالات في قسم شرطة لينوودمارين مكاي، في بيان يوم الأربعاء: "تم إخراج ما يقرب من 436 جهازا من آبل من الخلف"، مضيفة "في المجموع تمت سرقة ما قيمته حوالي 500000 دولار من البضائع وهي أجهزة iPhone وiPad وساعات Apple".


كما أضافت: "حتى الآن، لم يتم العثور على بصمات، ودخل الأشخاص وهم يرتدون أقنعة"، مضيفة "لم يتم القبض على أي شخص لكن المحققين يبحثون حاليا للحصول على أي خيوط".

وأشارت المسؤولة إلى أن الجريمة بدت وكأنها عملية منظمة ومعقدة، وفق ما نقلته صحيفة "USA Today".


من جانبه، قال صاحب متجر آلات الإسبريسو إنه لم ير شيئًا مثل ذلك في السنوات الخمس التي كان المتجر يعمل فيها.

وقال إريك ماركس، المدير الإقليمي لمتجر بيع معدات القهوة في سياتل: "صنع اللصوص فتحة بقياس 24 × 18 في جدار غرفة خلفية لمتجر Apple"، مضيفاً: "أنا مندهش لأننا كنا القناة التي مكنت اللصوص من الوصول إلى آبل"، وتابع: "الاقتحام سيكلف المتجر حوالي 2000 دولار في الإصلاحات".

 
هذا ولم يكن لدى موظفي Apple Store أي فكرة عن سرقة البضائع حتى وصلوا للعمل في اليوم التالي.
المصدر: العربية نت
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