بعدما هاجمه كلب المذيعة الشهيرة.. نهاية حزينة لمدير مصرف!

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مرّ أكثر من شهر على حادث انقضاض كلب عائد للمذيعة المصرية أميرة شنب، على جارها في منطقة الشيخ زايد ودخوله في غيبوبة، الا ان الشاب وهو مدير فرع بأحد البنوك يدعى محمد الماوي، توفي أمس الأحد.يذكر أن الشاب كان تعرض في آذار الفائت لإصابات خطيرة وقطع نافذ في الأوتار والأعصاب بعدما هاجمه الكلب ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة نقل أعصاب من القدم إلى الذراع.لكن بعد دخوله إلى غرفة العمليات، توقف قلبه لمدة 30 دقيقة كاملة، قبل أن يعود إليه بعد الصدمات الكهربائية، إلا أنه دخل في غيبوبة ولم يستعد وعيه من وقتها.حبس الزوجفيما أمرت النيابة العامة بحبس زوج أميرة شنب لاتهامه بالإهمال، وترك الكلب وهو من سلالة البيتبول دون قيد أو تكميم.لاسيما بعد أن بينت التحقيقات أن الكلب كان دائم التعدي على الجيران بعد قفزه من أعلى سور الحديقة. (العربية)