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حادثة مروعة.. ابن الـ 45 سنة سقط من الجبل أثناء تسجيل برنامج تلفزيوني! (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2023 | 02:35
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في نهاية حزينة، لقي مصور من قناة NRT التلفزيونية الكردية مصرعه بسقوطه، صباح اليوم الاثنين، من جبل "پيرة مگرون" البالغ ارتفاعه 2611 مترا بمحافظة السليمانية، شرق إقليم كردستان العراق.

وذكرت القناة ان مصورها أحمد علي، توفي على الفور، وإن عملية انتشال جثته جارية إلى الآن لنقلها إلى المستشفى للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية"، وإن المصور أب لطفلين، عمره 45 عاما، ويعمل منذ 2016 بالقناة.
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وأصدرت "أن آر تي" بيان تعاطف قالت فيه: "مؤسسة ناليا الإعلامية تتقدم بتعازيها لجميع العاملين بالمؤسسة وأسرة المصور أحمد علي والصحافيين.. صباح اليوم سقط أحمد علي من أعلى جبل بيرة مكرون أثناء تسجيله البرنامج، وتوفي على الفور"، فيما ذكرت وكالة "شفق نيوز" أن الجبل هو واحد من الجبال الصعبة والوعرة.(العربية)

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