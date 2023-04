عروسٌ تطلق النار في زفافها وفيديو يرصدُ ما جرى.. شاهدوه!

تبحث الشرطة في ولاية أوتار براديش شمال الهند عن امرأة أطلقت عدة رصاصات من مسدس احتفالاً بيوم زفافها.



وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تطلق 4 طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها.

وإثر ذلك، قالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث.



ويعدّ إطلاق النار الاحتفالي أثناء حفلات الزفاف أمراً شائعاً في بعض ولايات شمال الهند وغالبا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية.



ووفقاً للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحاً نارياً بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.



وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإنّ مقطع الفيديو الخاص بالعروس سجله أحد الأقارب، الذي نشره أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت الشرطة للصحيفة إن المرأة "هاربة" لأنها تخشى الاعتقال.